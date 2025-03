Pupitres chinos: gobierno inicia distribución de cuestionados mobilarios escolares

El Gobierno anunció el inicio de la distribución de los 330.000 pupitres chinos escolares nuevos en instituciones educativas de todo el país. “Esta acción forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento del sistema educativo, que también contempla el programa Hambre Cero, mejoras en infraestructura y capacitación docente”, indicaron desde las fuentes oficiales del gobierno.

Itaipú Binacional enfrenta cuestionamientos por la compra de los 330.000 pupitres y sillas a la empresa Kamamya S.A., cuya adjudicación asceiende a US$ 31 millones. Una de las críticas es que los muebles son de origen chino y la adjudicación deja de lado la producción nacional.

Además, la compra de los sets de pupitres escolares por parte de la empresa Kamamya S. A., de Long Jiang, no supera G. 39.250 millones, casi US$ 5 millones, según un cálculo matemático rápido entre los precios ofertados (US$ 15 a partir de 10.000 unidades) en páginas de ventas por internet y la cantidad adjudicada por la Itaipú: 328.687 sets de muebles.

Kamamya S. A., de Long Jiang, logró que la Itaipú Binacional le adjudique por cada set de pupitres entre G. 738.000 y G. 765.000 (US$ 94 y US$ 97). Los precios varían de acuerdo al lote y la medida, atendiendo que los hay para Educación Inicial y Educación Escolar Básica (1°, 2° y 3er. ciclo).



Pupitres chinos se distribuirán en 22 distritos

De acuerdo a lo anunciado por el gobierno, en esta primera fase, los pupitres chinos serán entregados a instituciones ubicadas en 22 distritos priorizados por el MEC, atendiendo criterios de matrícula y urgencia.

“Los mobiliarios escolares nuevos están diseñados para garantizar comodidad y durabilidad, contando con un riguroso control de calidad y una garantía de tres años. Esta semana, la distribución comienza en los distritos priorizados de Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná, extendiéndose progresivamente a todo el país según cronograma”, detallan las fuentes oficiales del gobierno.

Además, indicaron que también retirarán los mobiliarios antiguos, que serán reutilizados o reciclados, según su estado.

“La inversión en mobiliario es la más grande en los últimos años, asegurando un impacto positivo a largo plazo”, afirman desde el gobierno.



Alliana usaba aviones del empresario

El vicepresidente Pedro Alliana utilizó reiteradamente tres aviones del empresario chino Long Jiang, principal accionista de Kamamya S. A., empresa adjudicada por Itaipú, con un contrato de US$ 32 millones para la provisión de pupitres.



Los vuelos de Alliana se produjeron desde el 2022 hasta febrero de este año. El vicepresidente, además, omitió declarar las aeronaves en sus declaraciones juradas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Ante los cuestionamientos por el alto valor adjudicado a los pupitres chinos, el asesor de comunicación de la binacional, José Luis Rodríguez dijo que la decisión respondió a una orden del presidente Santiago Peña, quien exigió que los pupitres estén listos en el primer trimestre de 2025, en concordancia con el programa Hambre Cero.

Además, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió la licitación pública nacional de la Municipalidad de Ciudad del Este, mediante la cual se pretendía adquirir pupitres considerablemente más baratos que los comprados por Itaipú. El intendente local, Miguel Prieto, afirmó que la suspensión es llamativa, considerando que la propia DNCP aprobó el pliego de bases y condiciones.