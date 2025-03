Designan fiscales para investigar compra de pupitres chinos de Itaipú

La Fiscalía General del Estado resolvió conformar un equipo de fiscales para que investiguen las denuncias por supuesta lesión de confianza en la adquisición de los pupitres chinos por parte de Itaipú Binacional.

El equipo fiscal está compuesto por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción: Natalia Cacavelos (quien dirigirá el equipo), Luz Guerrero y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta, Soledad Machuca.

La denuncia fue presentada por Celso Miranda y Jorge Brítez, bajo el patrocinio del abogado Nicolas Manfredo Russo Galeano contra persona innominada por presuntos hechos punibles de lesión de confianza, contra la prueba documental, estafa y otros, vinculados a la licitación de pupitres escolares en la Itaipú Binacional y otros.

Además, se resolvió agregar la denuncia presentada por los legisladores Mauricio Espínola, Raúl Benítez, Ignacio Iramain Chilavert, Sergio Rojas Sosa, Celes Amarilla, Rafael Filizzola Serra, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes por supuestos hechos punibles contra el patrimonio y otros.

Cuestionamiento a compra de pupitres chinos por parte de Itaipú

La Itaipú Binacional adjudicó a la empresa privada Kamamya S.A., propiedad del ciudadano chino naturalizado paraguayo Long Jiang –con vínculos con el vicepresidente Pedro Alliana– la licitación para la adquisición de un total de 328.687 pupitres para escuelas y colegios públicos de Paraguay.

Kamamya S.A. adquirió 16.560 estructuras metálicas, accesorios y partes para muebles escolares el 21 de noviembre de 2024, una semana antes de la apertura de la licitación para la provisión de pupitres lanzada por Itaipú el día 29 del mismo mes. Itaipú adjudicó la licitación a Kamamya por un monto de casi US$ 32 millones, equivalente a entre US$ 94 y US$ 97 por cada pupitre, a pesar de que en comercios internacionales por internet estos pueden hallarse a precios de hasta US$ 15 por unidad.

Según fuentes de ABC Color, cuando Kamamya importó estructuras y partes para los pupitres, dijo a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que el costo unitario de cada pupitre era de unos US$ 15.

Además, la adquisición fue cuestionada por dejar de lado a la industria nacional, que según un vocero de Itaipú, la misma no iba a poder cumplir con el plazo y la cantidad requerida. Esto generó que varios sectores, entre ellos varios legisladores de la oposición, presentaran una denuncia penal ante la Fiscalía.