Pupitres chinos: utilizan predio municipal para montaje a cambio de financiar un polideportivo

Funcionarios del MEC y de Itaipú Binacional realizan desde ayer el montaje y distribución de los pupitres chinos en todo el país, siendo Juan E. O’Leary uno de los distritos beneficiados. El intendente Everaldo Acosta confirmó que el trabajo de montaje se realiza en el tinglado municipal.

“Está previsto entregar después de las 16:00. Las instituciones que están recibiendo, reciben cien por ciento. Hay instituciones que tienen más alumnos y que tienen menos alumnos. Nosotros tenemos previsto entregar 370 pupitres hoy”, respondió ante las consultas realizadas por ABC Color.

Explicó que fue el MEC, a través de las supervisiones, el que decidió a qué instituciones irían los nuevos pupitres y que el papel de la municipalidad es de fiscalizar y autorizar la entrega, aunque destacó que quieren brindar la mayor ayuda posible para realizar la entrega más rápido.

“Nosotros tenemos acá un tinglado municipal donde siempre nosotros hacemos las actividades, los que somos acá del distrito y también cuando viene la gente de afuera, nosotros solemos prestar, alquilar, multiuso es”, precisó sobre el lugar donde realizan el montaje.

Utilizan predio municipal para montar pupitres chinos

El intendente se excusó de responder sobre porque los pupitres debían ser montados, pero confirmó que cedió el uso del polideportivo a cambio de que Itaipú ayude a financiar algunos proyectos.

“Yo recibí un llamado, la gente del ministerio y la gente de Itaipú, si podría utilizar y nosotros acá con los concejales dimos el ok. Nadie estaba usando, no tenemos ningún evento deportivo, no tenemos ninguna cosa, pero en compensación ellos nos van a estar ayudando nuevamente con Itaipú ahí en algunos proyectos que tenemos”, aseveró.

Contó que están solicitando la culminación de las obras de un polideportivo del colegio Carlos Antonio López, y que las autoridades se comprometieron en apoyar.

“El director dio ya el ok, me dijo que la próxima semana ya la gente de Itaipú ya estarán acá por el colegio haciendo la auditoría para poder dar inicio lo más antes posible. Nosotros queremos poner los bancos especiales, pero hay que mejorar el piso, necesitamos arco, necesitamos pelota, sanitarios dentro del polideportivo. Yo digo que sería una inversión de más o menos de G. 300 a G. 400 millones, estimadamente”, sostuvo.

Niños con carteles de agradecimiento fue voluntario

El intendente comentó que desde ayer están haciendo la entrega de los pupitres chinos y que hoy continúa, una vez terminen de montar los 300 pupitres, después de las 16:00 van a estar repartiendo en las distintas instituciones. En algunos lugares se pudo ver como niños sostenían carteles de agradecimiento, a lo que respondió que eso lo hicieron por propia voluntad.

“No sabría decirte, puede ser que sea de ahí de la gente del colegio, pero eso fue de forma voluntaria, inclusive el director estuvo acompañando, no quería que se haga eso, pero tampoco nosotros le podemos atajar a los niños, si quisieron hacer su agradecimiento, eso ya fue de forma personal entre ellos ahí”, aseveró.

Negó que la entrega se realice en un contexto de campaña electoral. Agregó que en la entrega estuvieron presentes el senador Javier Zacarías Irún, el director financiero de Itaipú y el director general de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Los pupitres chinos fueron cuestionados por el sobrecosto de los mismos, así como también porque en el proceso de adquisición se excluyó a la industria nacional.