Video: ¿Se arrepiente Arnoldo Wiens de apoyar a Peña? Esto respondió

El exsenador colorado Arnoldo Wiens, que se mantiene cercano al equipo político del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez es uno de los precandidatos de la disidencia colorada para el 2028. En ese contexto, emitió un video en el que “responde” consultas que le hacen sus seguidores y tienen directa relación a su apoyo a la candidatura de Santiago Peña de cara a las generales de 2023, tras perder en las internas de diciembre de 2022.

“¿Te arrepentís de haberle apoyado a Santi Peña siendo que él te abandonó? La respuesta es sencilla. Como colorado no me arrepiento de haber hecho lo que corresponde. Le apoyé 100%, sin condición de una forma unida con todo el equipo de trabajo, los candidatos a senadores, diputados, a gobernadores, a Junta Departamental, y a partir de ahí, el Presidente democráticamente electo tienen la oportunidad de rodearse con su equipo de confianza, de trabajo y yo obviamente no pertenecía a ese círculo”, comenzó diciendo Wiens.

Lea más: Wiens suma apoyo para su candidatura a la Presidencia de la República

El precandidato se refirió a dos “leyes” máximas del Partido Colorado tras las internas: 1. Cesar temporalmente los ataques internos, y 2. “Somos todos 1″, que es respaldar las candidaturas de la ANR (Lista 1), sin importar quién sea el candidato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La interna colorada fue sangrienta, en medio de fuertes ataques entre el entonces oficialismo (Fuerza Republicana) y el cartismo (Honor Colorado), que se vio acrecentado por las designaciones de “significativamente corrupto” del Gobierno de los Estados Unidos de América contra el actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, y el entonces vicepresidente de la República y exprecandidato a presidente, Hugo Velázquez, quien se vio obligado a descabalgar en el último tramo.

En reemplazo de “Toro” Velázquez justamente asumió la candidatura del abdismo Arnoldo Wiens.

A un año y siete mese de la presidencia de Peña (quien asumió el 15 de agosto de 2023), el exsenador dijo que “agradece” no ser parte del gobierno de Peña, salpicado por incesantes denuncias de cuestiones “turbias” en la gestión que concluye en el 2028.

Lea más: “Ambulancia” de Lilian reúne a disidencia colorada con miras a enfrentar al cartismo

“Hoy realmente estoy agradecido de no ser parte de ese equipo porque hay muchas cuestiones no transparentes, muchas dudas y falta de gestión en muchas áreas del gobierno, por eso empiezo a trabajar para ser una alternativa a ese modelo que está siendo muy pero muy cuestionado”, acotó.

Además de Wiens, el mismo “Toro” Velázquez adelantó su intención de pugnar por la presidencia en 2028 por la disidencia, por lo que de momento trabajan a la par por ese objetivo sin que eso implique un quiebre.