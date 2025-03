Quieren instar al Ejecutivo a que pida explicaciones a Brasil sobre “hackeo”

“Desde la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados presentamos un proyecto de declaración “que insta al poder Ejecutivo a pedir explicaciones al Gobierno de Brasil, sobre el supuesto hackeo al Gobierno paraguayo”, señaló el diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) tras tomar conocimiento de las noticias sobre la supuesta operación brasileña contra las autoridades nacionales.

Desde dicha comisión hace tiempo vienen siguiendo las negociaciones del Anexo C, pese al hermetismo del gobierno con el Legislativo. No obstante, Espínola también exigió al presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez que concrete la integración de la Comisión Bicameral de seguimiento de las negociaciones del Anexo C, que está congelada desde diciembre pasado debido a la disputa colorada por la presidencia.

“Exigimos la conformación de la Comisión Nacional - Anexo C de Itaipú Binacional para participar y dar seguimiento a las Negociaciones” señaló Espínola, que es uno de los miembros de dicha comisión Bicameral. Tanto el Senado como Diputados reivindican la presidencia de la Comisión. En el caso de los últimos, bajo el argumento de que en el periodo anterior fue presidida por el exsenador Enrique Bacchetta (ANR), y que por la norma no escrita de turnarse en las presidencias de comisiones bicamerales, le corresponde ahora a un representante de la Cámara Baja.

Según “Bachi” Núñez, la integración de la comisión se daría mañana, aunque el diputado colorado -aliado cartista- Hugo Meza (ANR, B), dijo que, si la Cámara Alta insiste en no ceder la presidencia, pedirán plantear hacer el vacío y conformar una comisión unicameral con el mismo fin de hacer seguimiento a las negociaciones.