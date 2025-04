Firma negó “conflicto de intereses” pero el mandatario es su “imagen” y conferencista

Semanas atrás, cuando también se cuestionada el contrato entre itti y Banco Nacional de Fomento (BNF), la directiva de dicha firma dijo que no consideran que haya conflicto de intereses en los contratos de la citada entidad bancaria con esta compañía. Lo mismo dijeron en el llamado a licitación para compra de core bancario (valuado en US$ 19 millones). En respuesta a ABC, la empresa dijo que las autoridades públicas no influyen en sus cuestiones corporativas, en alusión a las acciones que tiene el presidente Santiago Peña. Sin embargo, Peña, siendo presidente de la República actúa como “conferencista” de itti en el extranjero.