“Emiliano Rolón es el peor fiscal general del Estado que ha tenido Paraguay”

En medio de las dudas que surgen debido a la posible compra de equipos de espionaje de una empresa ligada al presidente Santiago Peña, la oposición viene denunciando los riesgos y la existencia de un espionaje ya vigente en la actualidad.

El senador Eduardo Nakayama resaltó que recibió la información de un funcionario del Congreso. Detalló que este le dio la información de que hoy ya se están escuchando las conversaciones de los parlamentarios de la oposición.

“Me dio unos ejemplos muy claros que me dieron la certeza de que eso es así. Es preocupante, porque yo personalmente no confío en varias personas que están al frente de las fuerzas de inteligencia y el combate al narcotráfico. (Los equipos de escucha) son un arma terrible. Así como una pistola puede servir para disuadir al enemigo, esto se puede utilizar para combatir lo que ellos llaman enemigos internos y eso es lo que está pasando en este momento, en esta democracia que cada día se va degradando en el país”, declaró.

Agregó que saben que hoy el Gobierno tiene equipos de escucha telefónica y espionaje, adquiridos en administraciones pasadas. Lo que más preocupa es que ahora se pretende adquirir nueva tecnología mediante la Itaipú y una empresa ligada al presidente Peña.

“Es complicado el tema, cualquier tipo de elemento para combatir el crimen organizado, estos aparatos y sistemas también se utilizan para guerra interna contra enemigos internos, eso no es una novedad, ha pasado en todo el mundo y por supuesto que pasa acá también. Es algo que ha habido y siempre va a haber”, declaró en ABC Cardinal.

Destacó que con frecuencia la oposición acostumbra a revisar las oficinas y los equipos informáticos, pues ya llegaron a encontrar micrófonos. “Esto ya pasó, no es una película de 007, es algo que pasa. Nosotros sabemos perfectamente que desde adentro están tratando jodernos a nosotros, incluyendo desde la Fiscalía y del más alto nivel”, enfatizó.

¿Por qué no denuncian?

En otro momento, ante la consulta de por qué no denuncian ante la Fiscalía este delito, destacó que existe una gran desconfianza hacia la administración actual. “No vamos a correr riesgos innecesarios, no les interesa investigar absolutamente nada”, cuestionó.

Aseguró que hay muchas pruebas de eso y muchos casos que terminaron en el “oparei”.

“Denunciar a la Fiscalía es como confesarte con el diablo, nosotros no confiamos hoy en día en la Fiscalía, la ciudadanía no confía, Emiliano Rolón es el peor fiscal general del Estado que ha tenido Paraguay en la época de transición democrática. Es peor que Sandra Quiñónez; ella por lo menos tenía criterio técnico y sabía defenderse. Este tipo se pone todo rojo y no sabe defenderse”, declaró Nakayama.

Finalmente, expresó nuevamente su preocupación por las señales autoritarias que está mostrando el Gobierno del cartismo. Indicó que el espionaje es una de las tantas señales de alarma.