Tras quiebre, en Diputados también conformarán su propia comisión para seguir el Anexo C

Mientras las negociacione se encuentran congeladas, luego de que se revelara un espionaje mediante hackeo por parte de Brasil contra autoridades de nuestro país, la Comisión Bicameral para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del anexo C de Itaipu Binacional quedó enterrada definitivamente hoy por un desacuerdo sobre la presidencia entre la Cámara Alta y Baja.

En consecuencia, el Senado conformó una comisión unicameral con el mismo fin, y lo propio harán en Diputados, según adelantó el diputado oficialista Hugo Meza (ANR, B), que defendió la decisión de no dar quorum a la sesión de la Bicameral, ante la “intransigencia” del presidente del Senado, el cartista Basilio “Bachi” Núñez de ceder la presidencia de la comisión a un representante de la Cámara de Diputados.

“Seguramente junto a varios compañeros vamos a presentar el próximo martes (8, en sesión ordinaria) la conformación de esa comisión unicameral para que se pueda trabajar y podamos saber todos los detalles, los procesos, los tiempos y las decisiones que se van tomando en las altas partes, tanto desde la Cancillería nacional como el propio gobierno nacional, encabezado por el presidente Santiago Peña”, señaló Meza.

El mismo insistió en defender la postura unificada como Cámara de Diputados de no dar quorum a la Bicameral, ya que insisten en que la presidencia les correspondía por acuerdo tácito de rotación, puesto que en el periodo pasado, el senador Enrique Bacchetta (ANR) estuvo al frente de la comisión. No obstante, dijo que eso no implica que no les interese la negociación.

“Creo que hemos sido coherentes y serios con eso (reclamo por la presidencia), eso no significa absolutamente que no tengamos responsabilidad con la historia y en poder defender los intereses de nuestra patria y que más aún los paraguayos y todos los ciudadanos (sic) sepan de todas las negociaciones que se están llevando a cabo por el Gobierno Central”, justificó, remarcando que por ello plantearán la unicameral.

En representación de Diputados, fueron designados para la Bicameral los cartistas Christian Brunaga, Avelino Dávalos y Rocío Abed (esposa del director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías), el diputado y presidente de la Comisión de Entes Binacionales, Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana), Hugo Meza (ANR, B- Oficialista), Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL), Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) y Raúl Benítez (Independiente).