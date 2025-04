Hermano de Santi era parte de offshore de banco favorito deI IPS

Exactamente 45 días después de asumir Santiago Peña como presidente de la República del Paraguay, se constituía en el Gran Ducado de Luxemburgo (Europa) la offshore U Holdings S.à r.l. Se trata de una empresa que nació con el fin de ejercer la actividad comercial, industrial, financiera, inmobiliaria o de propiedad intelectual en ese país y a nivel internacional, según la constitución del 29 de setiembre de 2023.

El capital social de la compañía era de US$ 40 millones (G. 292.280 millones a la cotización de entonces). Sin embargo, tenía autorizados US$ 260 millones (G. 1,8 billones).

Inicialmente, de acuerdo al documento al cual accedió ABC, aparecía como principal responsable en la constitución el Grupo Vázquez, que para ese entonces en nuestro país estaba en proceso de transformación ante el Banco Central del Paraguay (BCP) de la Financiera ueno a ueno bank.

Llegada del hermano

El 20 de marzo de 2024, a siete meses del gobierno de Peña y con ueno ya convertido en banco, se registra un movimiento llamativo en la offshore U Holdings S.à r.l. En ese tiempo pasaba a integrar la nómina de accionistas Francisco Peña Palacios, hermano de Santi.

Los registros a los cuales también accedió nuestro diario dicen que Francisco Peña adquirió del Grupo Vázquez 58 acciones (US$ 58.000) en U Holdings S.à r.l.

Ese mismo día en que Peña Palacios integra la masa societaria también ingresan el exjefe de Gabinete del expresidente Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, Pozo Hondo SA, Business & Financial Group SA, César Manuel Astigarraga y otros que aparecían como parte o estaban conectados a ueno Holding Saeca, ITTI Saeca y ueno Seguros en nuestro país.

Los registros muestran que luego de estas movidas, en Paraguay se crea la empresa u Paraguay, cuyo principal accionista pasa a ser U Holdings S.à r.l., la offshore constituida en Luxemburgo.

Accionista de ueno bank

u Paraguay una vez constituida en nuestro país pasa a convertirse en accionista de ueno bank. Así lo evidencia la composición accionaria al 12 de marzo de 2025.

Esa documentación revela que u Paraguay pasó a tener una participación del 17,8% (G. 144.444 millones) en la entidad bancaria, que casualmente entre 2024 y 2025 logró captar millones del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los datos hablan de G. 992.000 millones –casi un billón– solo en certificado de depósito de ahorro (CDA). No están incluidos los millones en cuenta corriente y otras inversiones de la previsional.

u Paraguay también figura como accionista de ueno Seguros, según los documentos publicados por esa misma empresa en su página web.

Mismo día se registran salidas de los Peña Palacios

Documentos publicados por el Registro de Comercio y Empresas (Registre de commerce et des sociétés, en francés) del Gran Ducado de Luxemburgo detallan que Francisco Peña Palacios traspasó sus 58 acciones (US$ 58.000) en U Holdings S.à r.l. al Grupo Vázquez el 1 de marzo de 2025. Sin embargo, la presentación se hizo el viernes 4 de abril último.

Se trata del mismo día en que el presidente Santiago Peña arremetió contra el Grupo ABC por las publicaciones de las aplastantes conexiones con empresas proveedoras que arrasaron en los últimos 19 meses de su gobierno con contratos públicos.

El mandatario ese día afirmó que vendió sus acciones en ueno Holding Saeca, donde tenía como socios a ITTI Saeca, ueno Seguros y al Grupo Vázquez.

Peña aseguró que la transacción lo hizo “a finales de marzo” sin precisar una fecha exacta. Sin embargo, los registros de hechos relevantes de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP) evidencian que la comunicación de la salida de Santiago Peña fue el viernes 4 de abril último, luego de sus desacertadas declaraciones.

Anulación de acciones

La empresa ueno Holding, en la cual Peña aparecía como accionista, informó al BCP que el sábado 22 de marzo de 2025 supuestamente se realizó una asamblea extraordinaria. Comunicó los cuatro puntos resueltos: reducción del capital social, reembolso y anulación de las acciones ordinarias de voto simple y preferidas; modificación del estatuto social y aprobación por parte de los accionistas preferidos del rescate de sus acciones sin cláusula de rescatabilidad, incluyendo su reembolso y anulación.

Dentro de esas anulaciones aparecen las 6.144 acciones (G. 6.144 millones) de Santiago Peña, además de sus otros socios como ITTI Saeca y ueno seguros.

Coincidentemente, estas empresas estaban bajo la mira por los millonarios acuerdos obtenidos en los últimos meses para el privilegiado manejo de información sensible y confidencial de la ciudadanía. Esto en el caso de ITTI que logró contratos con el BCP, BNF y DNIT.

Según la comunicación, ueno Holding redujo su capital a G. 131.820 millones y quedó con solo dos accionistas: Grupo Vázquez y Víctor Hugo Vázquez.

Pregúntenle a ellos, respondió

“Pregúntenle a ellos”, respondió anoche Francisco Peña Palacios, hermano del presidente Santiago Peña. Fue ante la consulta de ABC sobre su participación en U Holdings S.à r.l. y el nexo con ueno bank. Afirmó que para él no era una información que debía compartir con nosotros. No sé en carácter de qué me estás llamando, declaró.