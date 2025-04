Afara dice que peleará por la presidencia del Partido Colorado

El senador colorado Juan Afara, exvicepresidente de la República en el gobierno de Horacio Cartes y ahora en la disidencia, anunció su intención de competir en las próximas elecciones por la presidencia del Partido Colorado. Afara forma parte de una de las bancadas coloradas disidentes en la Cámara de Senadores que es presidida por la senadora Lilian Samaniego, con quien viene haciendo campaña a nivel país.

“Para cualquier colorado, presidir la Asociación Nacional Republicana es un gran honor y me gustaría tener ese honor, llegado el momento, las ganas de ser y de querer ser y ponerse a consideración de todos los correligionarios, de las correligionarias y decir aquí estoy, y estoy dispuesto a luchar por esto”, dijo el senador Afara a Canal 9.

El parlamentario dijo que es “un militante, un trabajador de muchos años al servicio del partido” por lo que cree que reúne las condiciones para pelear por la presidencia de la ANR, que coincidiría con las elecciones internas coloradas para las presidenciales, en 2027.

Indicó que siempre fue crítico y de decir las cosas de frente. “A lo mejor eso hace que tenga un perfil siempre muy bajo. No me gusta la polémica, soy mas directo, voy a las cosas directamente, siempre fui así y me molesta que la gente tenga ese tipo de actitudes y más todavía sin saber por qué”, dijo al recordar el enfrentamiento que tuvo con el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) quien le reclamó que por su culpa no tuvieron quórum para sancionar en ese tiempo el proyecto “letrina cero” en las escuelas y luego terminó haciendo las paces.

Acerca de que enfrentará a un poderoso como Horacio Cartes, Afara minimizó el hecho y dijo que respeta mucho a los poderosos, pero que cree tener “todas las condiciones porque conozco a profundidad al partido y a su gente y tengo todas las condiciones para poder servir, para poder trabajar y poder unir a la gran familia, para escucharles a todos y abrirles las puertas a todos”, dijo el senador.

Habló de su intención de visitar las seccionales del país “a escuchar a los correligionarios que necesitan que su presidente llegue a ellos para que vuelva a unirse esa gran familia que siempre fue el partido”, dijo el parlamentario.

Afara manifestó a finales de marzo que muchos dirigentes llegan hasta la capital y que algunos no son atendidos. “Es un reclamo constante en el interior de la República”, dijo el senador y consideró que también en el gobierno algo está fallando porque “no hay sintonía, no tienen la línea de comunicación, algo está fallando. Por eso es que la gente se queja”, señaló.

El parlamentario incluso había cuestionado que ahora “para ir a la junta de gobierno hay que presentar cédula de identidad. Eso nunca ocurrió en el partido. Cuando llegábamos al partido había el lindo olor a empanada, había tereré, había dirigentes que nos recibían, y hablaban como dirigentes, no claseaban a nadie”, cuestionó.

También había dicho que, actualmente, parece ser que el partido pertenece solamente a un movimiento, y eso no tiene que ser así, en alusión al cartismo liderado por Cartes. “Cuando se acaban las internas, terminan los movimientos. Eso se tiene que respetar”, manifestó el senador.