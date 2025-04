Esto responde Tuma tras respaldo de Bachi al fiscal general Emiliano Rolón

Óscar Tuma aseguró que “no tiene nada que reprochar” a los legisladores que hoy respaldan al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, luego de que anunciara la presentación de un pedido de juicio político en su contra, en representación de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien fue abatido por la Policía Nacional durante un allanamiento a su vivienda.

“No tengo absolutamente nada que reprochar a los legisladores que hoy respaldan al Fiscal General del Estado. Yo estuve 10 años en el Congreso y sé perfectamente que las decisiones allí son políticas, y eso lo comprendo”, aseveró.

Explicó que así como muchos legisladores entienden el rol que hoy le toca cumplir, y que a pesar del aprecio y la afinidad que tiene con varios diputados y senadores, ninguno le llamó para pedir que “baje el tono” luego de anunciar el pedido de juicio político.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Saben que estoy cumpliendo con una tarea profesional y lo respetan, como yo respeto las decisiones que les corresponde tomar. Fui contratado por la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y me debo exclusivamente a ellos. Mi trabajo es presentar el proyecto que corresponde y así lo haré. Luego, serán los diputados quienes decidirán si lo toman y se hacen cargo del mismo y, le dan valor formal, o si lo dejan de lado. Esa ya es una decisión política, y yo sabré respetarla”, sostuvo.

Lea más: Familia de Lalo Gomes pedirá el juicio político al fiscal general

Respaldo de Bachi al FGE

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), dijo que él no está con el cháke del enjuiciamiento y que las instituciones deben ser respetadas, luego de enterarse del anuncio del pedido de un juicio político en contra del FGE.

“Evidentemente, existe un apuro para que esto (el caso) quede enterrado, no sea revisado”, manifestó y dijo que en todo momento la institución trabó la causa y lamentó que ahora traten de archivarla mediante una desestimación.

Aseguró que respeta la postura de la familia, pero quienes deben presentar un libelo acusatorio son los legisladores y reunir 20 firmas para dar entrada al proyecto de juicio político en contra de una autoridad.

“Soy partidario de no estar con el cháke a las diferentes instituciones. Lo sufrimos en el periodo anterior con tres, cuatro juicios políticos a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Entonces, en vez de darle estabilidad a una institución que tanto necesita, nosotros, el sector político, por un lado, decimos ‘¡cháke que!, juicio político’ y, por otro lado, negociamos”, dijo el senador Núñez. Reiteró que el fiscal general del Estado no fue puesto por el cartismo. Acerca de los méritos para impulsar el enjuiciamiento, Bachi dijo que ellos históricamente no acompañan juicios políticos a la ligera y por anuncio de sectores.