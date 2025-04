Decreto de Peña contra Hezbolá: ¿“Tiro en el pie” o “fuego amigo” contra Cartes?

Gerardo Soria, expresidente de una Seccional de San Pedro, quien fue expulsado del Partido Colorado por criticar al titular de la ANR, Horacio Cartes (HC), destacó la contradicción del hecho de que ayer Peña emitió decretos contra organizaciones terrorista como Hezbolá, siendo que el propio HC tiene señalamientos y sanciones políticas y económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos de América por su supuesto vínculo con este grupo, a raíz del caso avión iraní-venezolano.

“Con la ampliación del alcance vía Decreto 3760 del Hezbollah, ¿cómo queda la acusación del Departamento de Estado sobre vínculos de Horacio Cartes con el Hezbolá?”, cuestionó Soria.El Gobierno de los EE.UU. mantiene las sanciones impuestas contra Cartes, que fue declarado “significativamente corrupto”, se le retiró la visa al igual que a toda su familia, se le impusieron sanciones económicas a varias de sus empresas, lo que le obligó a disolver el Grupo Cartes y se ratificaron las sanciones económicas del Departamento de Estado contra Tabacalera del Este S.A., ya en el gobierno de Peña, que asumió sus funciones el 15 de agosto de 2023.

Soria se permitió dudar sobre si estos decretos no son una forma de “pago” por el reconocimiento que Peña irá a recibir por parte de una Organización No Gubernamental israelita en EE.UU., motivo por el cual no irá al sepelio del Papa Francisco, que se realiza mañana a partir de las 05:00, hora de nuestro país.

Lea más: Antes de ser condecorado, Peña amplía designación terrorista a Hamás y Hezbolá

⁠“¿Qué relato armarán ahora con este Decreto que lleva Santi Peña como obsequio por su premio pagado?”, acotó.

Finalmente, en su serie de dudas planteada, el exseccionalero afín al expresidente Mario Abdo Benítez (ANR, Añeteté), también preguntó si estos decretos se traducirán en operativos concretos contra estos grupos terroristas que operarían en el este del país.

“⁠¿Sancionarán entonces a los protectores de esta gente en CDE (Ciudad del Este) y la Triple Frontera y que son cómplices del Patrão?“, dijo haciendo alusión a Cartes, a quién incluso terminó parafraseando: ”¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad?"