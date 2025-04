Hija de Lalo Gomes: ¿lo mataron para quedarse con sus bienes?

Larissa Gomes, hija del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, se reunió con el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez esta mañana en torno al pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón. La joven y su abogado reiteraron el cuestionamiento hacia todo el proceder fiscal.

Cuestionó que el Gobierno haya decomisado cabezas de ganado y viviendas de toda la familia, sin haberles dado la posibilidad de que justifiquen su legalidad. “¿Será que no le mataron a mi papá para quedarse con sus bienes? Hay una persecución muy grande, porque ocho meses después vinieron y están reclamando todo, inclusive hay ganado mío y de mi hermano que se fueron para agarrar", cuestionó.

Aseguró que pueden demostrar que su padre adquirió legalmente las estancias y tienen documentos de préstamos y compras desde el 2001.

“¿Estarían descansando en paz ustedes? Acá es muy descarada la Justicia, siento mucho porque los más afectados al final son los trabajadores, los funcionarios que quedaron sin empleo. Hay una persecución muy grande, le matan a un diputado”, cuestionó.

En otro momento, señaló que no sorprende nada que en Paraguay no se investiguen estos hechos y no pasa solo con esta causa que afecta a su padre. “Solo quiero que se haga justicia, que se investigue qué es lo que pasó con él, con los bienes; no tenemos seguridad jurídica, le afecta a Paraguay porque tenemos que traer inversores, quién va a querer invertir en Paraguay, quién va a tener seguridad jurídica. Creo que todos los paraguayos merecen vivir en un país seguro y que tengan seguridad jurídica”, planteó.

Millonarios bienes decomisados

Por su parte, el abogado de la familia, Óscar Tuma, aseguró que es mentira que falten 17.000 cabezas de ganado entre los bienes decomisados de Gomes. También afirmó que es falso que el diputado tenía 130 millones de dólares en bienes y aseguró que todos los bienes de la sucesión ni siquiera alcanzan los 13 millones de dólares, pero hay una deuda multimillonaria con reclamos de acreedores esperando a cobrar.

Tuma dijo que la ley por la cual se creó la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) establece que los familiares y acreedores deben tener un plazo de tiempo para presentar la documentación respectiva para demostrar la legalidad de los bienes. Sin embargo, aseguró que esa institución se “apoderó” de todo lo que tenía la familia sin dar esa posibilidad de reclamar.

“Hace cuatro meses que tenemos todos los biblioratos de cosas que se adquirieron, las estancias desde el 2001, créditos de bancos y dinero que se puede hacer una trazabilidad, ¿producto de qué crimen organizado son las estancias?“, declaró en ABC TV.