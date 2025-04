A Cristina Villalba “le molestó que hay gente que no agacha la cabeza”, dice Raúl Benítez

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el diputado opositor Raúl Benítez comentó sobre la supuesta agresión a una funcionaria de su despacho por parte de la legisladora cartista Cristina Villalba (ANR, Partido Colorado) y lo que considera una “escalada” de violencia dentro del Congreso Nacional.

Según denunció el diputado Benítez, durante la sesión de ayer martes de la Cámara de Diputados, una funcionaria de su despacho, quien estaba filmando la sesión, fue agredida verbal e incluso físicamente por la diputada Villalba, quien aparentemente pensó que la funcionaria la estaba filmando a ella.

De acuerdo al relato del diputado Benítez, el incidente se produjo en medio de un debate sobre un pedido de informes financieros a la Itaipú Binacional, que el oficialismo cartista rechazó.

“En un momento un colega me alude directamente y yo pido la palabra, que ya no me dan”, dijo el legislador opositor. “En ese momento, cuando me empiezo a retirar, la funcionaria de mi despacho, que suele cubrir las sesiones y siempre documenta todo lo que hacemos, graba cuando salgo”.

Insiste en que sí hubo agresión física

El diputado Benítez señaló que, en el video del incidente grabado por la funcionaria agredida, que fue hecho público, se observa que la misma estaba filmándolo a él y no a la diputada Villalba. Además, indicó que en el momento había “un montón de funcionarios” de legisladores de todas las bancadas filmando la sesión, como es normal.

“En el video se ve que me estaba filmando a mí, (la diputada Villalba) habla de algo que no ocurrió, intentado tal vez justificar tuna prepotencia o violencia que no tiene justificación”, subrayó.

El legislador insistió en que sí hubo agresión física, concretamente un “empujón” y que la diputada “agarró del brazo” a la funcionaria.

Manifestó que, al reanudarse la sesión de la Cámara Baja, al tocarse el tema del incidente, la diputada Villalba “no niega la agresión física” y que, ante la insistencia de otros legisladores opositores de una aclaración sobre lo ocurrido, la diputada cartista “ya no quiso hablar”, algo que el diputado Benítez dijo considerar una admisión tácita de la agresión.

“Es fácil hacerse el bravo con los eslabones débiles”

Sobre la reacción del Sindicato de Empleados del Poder Legislativo, que ayer emitió un comunicado expresando “repudio” ante lo ocurrido, pero hoy retrocedió en su postura y manifestó que el texto publicado ayer era solo un “borrador” y no un comunicado oficial, el diputado Benítez dijo estar convencido de que los sindicalistas están “presionados” por el cartismo.

“Qué triste que lleguemos a esto, es fácil hacerse el bravo con los eslabones débiles y humillarse ante los poderosos como hacen muchos colegas”, agregó. “A la colega le molestó que hay todavía gente que resiste, periodistas, funcionarios, diputados, senadores que no agachan la cabeza”.