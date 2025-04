Paredes explota ante cajoneo de proyecto: Itaipú es una “caja chica permanente”

La postergación sine die en la Cámara de Senadores de su proyecto de ley que buscaba incluir los gastos socioambiantales de Itaipú al Presupuesto General de la Nación (PGN) para un mayor control responde a una falta de transparencia por parte del cartismo y sus aliados, según afirmó hoy la legisladora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (PCN).

“Odian la Contraloría y la Dirección de Contrataciones Públicas. Esto se vuelve un negocio privado y el dinero maneja Lucho Zacarías desde su bolsillo. Es una caja chica permanente y se ha dado en todos los gobiernos. Los gastos sociales tienen un origen espurio, no contempla el Tratado. Se viene utilizando el dinero público de forma indiscriminada y direccionada a campañas políticas, no puede ser que el Congreso que no pueda controlar cómo se usa”, lamentó.

Insistió en que los recursos de Itaipú deben ser auditados como parte del PGN. “Hoy en día hay un uso indiscriminado del dinero público, porque les guste o no al Gobierno de Santiago Peña, el dinero de Itaipú es público”, expresó.

Constitución prevalece al Tratado de Itaipú

Paredes subrayó que el Tratado de Itaipú, que propone el supuesto impedimento para el control por la binacionalidad, no prevalece ante el espíritu de auditoría que establece la Constitución Nacional.

“El Tratado de Itaipú en carácter de prelación es inferior a la Constitución. No puede ser que no puedan ser auditados (gastos sociales) por la Contraloría”, expresó.

También resaltó que le llama la atención que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desconozca la prelación constitucional, en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada -por la exsenadora Kattya González para transparentar los gastos sociales- ante el máximo tribunal que aún no resolvió dicho recurso.

Advierte sobre colapso del sistema eléctrico

La senadora opositora advirtió que si el Gobierno no invierte en infraestructura eléctrica a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) el sistema nacional colapsará en menos de 5 años, tal como ocurrió en Europa en los últimos días.

En ese sentido, apuntó que el Gobierno debe buscar la forma de evitar que ocurra dicho “caos energético” mediante medidas paliativas.