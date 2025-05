Esto dice Nicanor sobre su posible candidatura a la ANR

Ante la consulta sobre si existe una posibilidad real de convertirse en candidato disidente para la presidencia de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) -o Partido Colorado-, el exmandatario Nicanor Duarte Frutos respondió descartando ello.

“Es una posibilidad, obviamente, muy lejana. Dije ayer que era muy prematuro hablar de candidaturas determinadas, como senadores, diputados y partidos. Los candidatos a presidente veo que ya están trabajando y eso es inevitable”, sostuvo.

Acotó que “las decisiones creo que se van a ir dando recién el próximo año, cuando se acerquen las municipales”.

En otro momento, señaló que “no tengo las ganas, pero me gustaría que se produzca una gran unidad partidaria”. También expresó que su deseo es que tanto la conducción como las bases partidarias sean escuchadas.

Elogió conducción de Cartes en ANR

Igualmente, Duarte Frutos habló sobre la gestión de Horacio Cartes como presidente de la ANR y elogió su conducción.

“El Partido Colorado hoy, dentro de la objetividad, está con una buena conducción. El presidente Cartes logró aglutinar sectores importantes adherentes al coloradismo. Se le ha dado estabilidad, gobernabilidad al gobierno. Es un partido que está trabajando mucho en el sector de la juventud”, mencionó.

Cuestionamientos a disidencia colorada

Así también, dejó cuestionamientos hacia la disidencia en la ANR, que -dijo- no solo corresponde a un sector, sino que tiene varios líderes, mencionando a Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez, Lilian Samaniego y Arnoldo Wiens.

“Yo no veo la radicalización de la denominada disidencia. No veo tampoco una disidencia orgánica en el Partido Colorado. Una disidencia orgánica seria sería aquella que tiene un liderazgo consensuado por los sectores que operan en la disidencia, en la oposición al oficialismo. Yo no creo que la disidencia sea Marito, solamente. La disidencia o los disidentes están dispersos”, declaró.

Rechaza revanchismo personal

Cuestionó que el revanchismo personal o moral sea la actual base de la disidencia en el Partido Colorado y no así una propuesta política distinta al que ofrece el Gobierno.

“Los antagonismos no deberían ser por privilegios, por intereses mercantiles o rencores personales. Eso perjudicaría las chances de la ANR”, expresó.

En ese sentido, apuntó que la exclusión del expresidente Cartes no debe ser la esperanza política de la disidencia en general, no solo dentro de la ANR.

“Si la disidencia, el disidente colorado o los disidentes de los partidos de oposición cifran su esperanza en la exclusión de un actor político importante de la escena marginal, como Horacio Cartes, no tienen nada que ofrecer. Si tu esperanza es que un actor sea eliminado, sacado del país -por A o B razones-; entonces, no se tiene propuesta, no se tiene nada. Entonces, ¿cuál es la alternativa?”, mencionó.

Aconsejó a Santi Peña alejarse “bufones”

El exmandatario Duarte Frutos, por otra parte, comentó que aconsejó al presidente Santiago Peña escuchar menos a los “bufones” y prestar atención a los que critican su gestión.

“Yo le decía al presidente Santiago Peña que en el poder, a veces escuchamos más a los bufones. Los bufones nos aplauden y nos dicen que somos los mejores. Hay que aprender a escuchar a la gente que te va a decir lo que está mal”, refirió.

Destitución de Recalde es “decisión política”

Asimismo, se refirió a la destitución del ingeniero Ángel María Recalde como consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, que Duarte Frutos alguna vez ejerció su presidencia. El exmandatario resaltó el rol técnico que cumplía Recalde en la institución, pero destacó que se trata de una “decisión política” sobre un “cargo político”.

Duarte Frutos había sido electo titular de la ANR en el 2008, pero debido a que, en forma paralela, ejercía la pPresidencia de la República del Paraguay no pudo ocupar el cargo.