Apoderado de la ANR defiende tres reformas electorales y niegan querer reelección

El apoderado general de la ANR, Wildo Almirón, se reunió ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, donde defendió los tres proyectos de modificación electoral que cuentan con apoyo del Partido Colorado, dos de los cuales tuvieron el martes media sanción de Diputados y otro está pendiente de su primer trámite en Senado.

Respecto al proyecto de ley, que modifica el artículo 130 del Código Electoral relacionado al Registro Cívico Permanente (padrón), Almirón dijo que “lo que pretende es darle potestad al TSJE para que en un mes diferente al 31 de diciembre se pueda hacer un corte técnico administrativo para que ese registro cívico permanente sea el más actualizado”.

Actualmente, el plazo de modificación del padrón va del 1 de marzo al 31 de diciembre de cada año, el cual no se modifica. Lo que cambia es que el TSJE, según crea conveniente de cara a cada elección, podrá hacer el corte administrativo cualquier mes del año.

El otro proyecto más controvertido es el que modifica los artículos 64, 66 y 278 de la ley sobre financiamiento político. Almirón comentó que justamente son cambios superficiales (facilitar los procedimientos) y que no ataca el problema de fondo con la existencia aún de dinero sucio en las campañas.

“Las cuestiones de fondo deben ser producto de un gran diálogo entre los sectores políticos, y de ser posible hacerlos fuera de periodos electorales donde nuestros discursos van contaminados del interés político”, consideró.

Sobre el proyecto con media sanción de Diputados, agregó que se elimina la exigencia de presentación de rendiciones de gastos con documentos físicos (papel) para que se haga todo digital.

También facilita la apertura de la cuenta única de cada partido y movimiento, donde se deben centralizar el dinero recibido para la campaña y los egresos.

Error básico en proyecto de reforma electoral, según Vallejo

Sobre este proyecto, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) dijo que tuvo un error básico: modificó leyes derogadas.

Al respecto, Almirón se limitó a decir que “estamos entrando en época electoral y es normal la magnificación de hechos de esa naturaleza. De hecho, puede haber errores y la Constitución establece la forma de corregir esos errores por la cámara revisora, eventualmente”.

El tercer proyecto (origen Senado) modifica el horario de votación, ya que se eliminó el cambio de hora. La ANR quiere que haya una hora menos de votación, supuestamente por el tema de la luz solar en invierno.

Actualmente en verano rige de 07:00 a 17:00 y en invierno de 07:00 a 16:00, pero ahora que solo rige el horario de verano todo el año, la ANR quiere que el cierre de los locales de votación sea a las 16:00.

Respecto al resto de proyecto en material electoral que están en debate en diputados, Almirón aclaró que no tiene el acompañamiento de la ANR, aunque “eso no significa que no se va a tratar o no se va a aprobar, pero como partido no acompañamos”.

Niegan intenciones de reelección

Consultado si hay alguna “sorpresa” como intentar meter la reelección, dijo: Absolutamente (no) y hasta mi gesto no tiene que denostar ninguna duda al respecto; nosotros no hemos conversado absolutamente de este tema (reelección) en este periodo”.