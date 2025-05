“El cartismo pretende mi silencio, pero no lo van a lograr”, sostiene la diputada

A través de sus redes sociales, el senador Javier Zacarías Irún aseguró que el esposo de Johanna Ortega, Diego Céspedes, es funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este y mostró una supuesta planilla donde figuran sus datos y el salario que supuestamente recibe.

“Nepomarido de la diputada Johanna Ortega, 17.500.000 en la Municipalidad de Ciudad del Este. Con razón que tanto le defendía a Miguelito Prieto; Diego Germán Céspedes, contratado en la Municipalidad de Ciudad del Este, coordinador de adquisiciones”, declaró.

En conferencia de prensa, la diputada aclaró: “Mi marido no guarda vínculo alguno con la administración de Miguel Prieto. Nunca trabajó para la municipalidad de Ciudad del Este como empleado, ni como proveedor, y ni es empleado de ninguna empresa contratada por la municipalidad”.

“Tanto mi marido como yo y mi familia cercana sabíamos que esto iba a ser así, que esta era una etapa difícil en este poder del Estado, en el cual nos encontramos los opositores en minoría. Sabíamos que se vendrían persecuciones de todo tipo”, remarcó.

Con relación a la planilla que expuso Zacarías Irún, Ortega manifestó:“La planilla que presentaron es de una auditoría que tuvo mi marido con una empresa que no es una institución pública".

La familia es el límite

En otro momento, la diputada dejó en claro que el familia es el límite cuando se hace política. “Si mi familia estuviera involucrada en política entiendo, como es el caso de quien me acusa de supuesto nepotismo. Pero lo más grave de toda esta campaña de desinformación que emprendieron en mi contra, es que buscan perseguir a quienes tenemos ideales distintos, y ahora atacan a la familia también”.

“El lema que ellos manejan de ‘vamos por todos’ incluye a esposos, esposas, hijos, incluyen a menores de edad. Realmente no tienen límites cuando van a atacar a quienes perseguimos otros ideales”, agregó.

A renglón seguido apuntó: “Este sector viene por las familias paraguayas, pese a que su lema en campaña era lo más provida y pro familia. Vienen contra todas las familias de bien, contra las familias trabajadoras y dignas, y contra las familias que buscan un Paraguay distinto al que se diseña en el quincho, al Paraguay de sus negocios”.

Acciones legales contra ZI

“El cartismo claramente quiere mi silencio, pero quiero decirles firmemente que no lo van a lograr. No estoy en venta, no estoy en alquiler y mi voz no tiene precio", señaló la diputada.

A continuación amplió: “Esta es una campaña sucia para instalar mentiras y dar a entender que todos hacemos política de la misma manera. Intercambiando nuestra voz, nuestras convicciones por favores o negocios, y ese no es mi caso.

“Voy a emprender acciones legales respecto a esto, para defender la honorabilidad de mi marido y mi familia, en esta operación liderada por el senador Javier Zacarías Irún”, dejó en claro.

Con relación a las acciones legales, la abogada Alejandra Peralta indicó que “se le va a estar intimando al senador Javier Zacarías Irún a que se ratifique o rectifique. Si él se niega o se ratifica, se estará presentando una querella por calumnia porque los hechos son falsos”.