Kattya González: los cartistas “tienen miedo de que yo vuelva” al Senado

En comunicación con ABC Cardinal este sábado, la exsenadora opositora independiente Kattya González habló sobre la conformación de una sala de la Corte Suprema de Justicia para finalmente analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora contra su expulsión del Senado, y comentó sobre la posibilidad de que el oficialismo cartista en la Cámara Alta se niegue a acatar la eventual decisión de la Corte.

El pasado jueves, la Corte Suprema notificó formalmente al Senado de la integración de la Sala Constitucional Ampliada – con nueve miembros – para analizar la acción de inconstitucionalidad planteada por la exsenadora González, quien alega que la Cámara Alta del Congreso violó su propio reglamento y las garantías procesales que le corresponden durante el proceso de pérdida de investidura que resultó en la expulsión de la exparlamentaria en febrero de 2024.

La exsenadora indicó que la Corte tiene un plazo de 30 días hábiles para dictar un fallo, aunque señaló la posibilidad de que ese plazo se extienda debido a que “la Corte es una violadora consuetudinaria de los plazos procesales”.

“La Corte también debe someterse a la ley, los retardos y excusas nos debilitan como país”, dijo. En casos políticos la vigencia del mandato popular tiene plazo, no nos sirve un plazo en diez años”.

“Prudente esperanza”

Manifestó que la Corte debe llamar, dentro de los próximos 30 días, a una sesión pública del plenario en la que cada ministro explique y justifique “por qué va a votar por el sí o por el no”, y argumentó que “el anonimato hace demasiado daño y permite que los ministros actúen como monjes escudados en máscaras”.

Y agregó que aún considera recurrir a instancias internacionales si la Corte no se pronuncia en el plazo establecido por la ley.

La exsenadora González dijo que su postura con respecto a la actuación de la Corte es de “prudente esperanza” a pesar de que generalmente la máxima instancia judicial ha sido “genuflexa, permeable a la corrupción, parte del sistema que abona el statu quo de la dictadura” y que no ha dictado “grandes fallos” en conflicto con el poder de turno.

Sin embargo, opinó que el fallo no puede ser contrario a lo que ella plantea “en un país con una justicia honesta”.

Cartismo amenaza con desacatar

La exsenadora comentó también las expresiones del presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Partido Colorado), quien insinuó esta semana que el movimiento oficialista cartista Honor Colorado, que tiene una mayoría dominante en la Cámara Alta y que impulsó la destitución de la exparlamentaria, no acatará un eventual fallo de la Corte que restituya a González en la banca de la que fue expulsada.

Entre otros argumentos, el senador Núñez dijo que la legislatura paraguaya no contempla la recuperación de investidura.

La exlegisladora opinó que “estamos dando mucha relevancia a las voces de los marginales” y señaló que, si la Corte resuelve la nulidad del proceso de pérdida de investidura en su contra, ese proceso “deja de existir” y ella recuperaría automáticamente su estatus de senadora.

“Es como cuando en un partido de fútbol se mete un gol y el VAR anula, el gol no existió. Si estás casado y buscás la nulidad, volvés a ser soltero”, ilustró. “Si la Corte anula mi sentencia, eso significa que sigo siendo senadora, no me tienen que reinvestir. Si se anula, yo me siento en mi banca, no importa lo que opine el marginal de Bachi Núñez”.

Agregó que, si la Corte falla en su favor, el cartismo solo podría impedirle volver al Senado “con la Policía y la fuerza pública”.

“Le van a tener que llevar presa a una senadora”, subrayó.

“Tienen miedo de que yo vuelva”

La exsenadora opinó que las expresiones del senador Núñez son evidencia de que los cartistas “tienen miedo de que yo vuelva (...), que les siga señalando de manera pública y constante sus títulos falsos”, en referencia a los escándalos de supuestos diplomas universitarios falsos que salpicaron a legisladores cartistas como Hernán Rivas u Orlando Arévalo.

“El tema de los títulos falos no termina en Rivas o Arévalo, solo con títulos falsos podía divertirme todo este periodo”, declaró.

Opinó también que las afirmaciones de Núñez, uno de los principales líderes del cartismo en el Congreso, son un mensaje intimidatorio dirigido a la Corte y a ella misma.

“Estas señales son para que yo me acerque a ellos, el tipo no habla por impulso”, dijo. “Pero yo no voy a besar el anillo del príncipe narco, Paraguay debe tener una segunda independencia”.