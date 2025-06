Contralor: “En Asunción la intervención es urgente”

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción, realizado por la Contraloría General de la República (CGR), convocó esta mañana al titular de este último ente, Camilo Benítez, para tratar dicho tema.

Antes de su comparecencia ante dicha comisión, el contralor habló con los medios y resaltó que urge la aprobación de la intervención de la Comuna asuncena, a cargo del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“En Asunción la intervención es urgente. Acá se tiene que saber qué es lo que pasa con este dinero que se ejecutó proveniente del endeudamiento en una clara violación de la ley orgánica municipal, que le prohíbe a la Comuna mezclar los fondos y gastar dinero que proviene de préstamos o bonos para gastos corrientes, que es lo que la Municipalidad hace para pagar salarios. Es urgente que se apruebe la intervención”, declaró.

Buscan acceder a documentos

Benítez insistió en que la administración de “Nenecho” no pudo respaldar con documentos el uso de G. 500.000 millones en bonos, que -dijo- aparentemente se destinaron a gastos corrientes, en contrapartida a lo que establece la ley orgánica municipal.

Mencionó, asimismo, que la CGR no puede llevar adelante investigaciones sobre otras presuntas irregularidades denunciadas debido a que la Comuna se niega a entregar los documentos, pese a la insistencia en el pedido, y recurren al Tribunal de Cuentas para la rendición del uso de los recursos.

En ese sentido, insistió en la aprobación de la intervención para poder acceder a los documentos, en caso de que los haya. “Acá la situación es tan grave porque no podemos saber si se hizo vía transferencia, si se pagó salario, si qué fue lo que se compró, porque la documentación no existe; es decir, no nos dieron a nosotros”, expresó.

Agregó que existe un presunto desfalco financiero en la administración de “Nenecho” al que se llegó pese a que la CGR advirtió en varias ocasiones al intendente asunceno que no podía hacer préstamos para pagar salarios.