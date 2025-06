Video: mirá cómo diputado cartista admite blanqueo a municipios

El “blanqueo” a otros municipios cuya intervención fue tratada por la Cámara de Diputados, fue admitido por el diputado colorado cartista Derlis Rodríguez durante su alocución en la sesión de hoy, cuando estaban debatiendo sobre las intervenciones a los municipios de Asunción y Ciudad del Este.

“Resulta que estamos hablando de una intervención municipal, de la manera de la que se está haciendo, una vez recuerdo que estábamos aquí blanqueando, porque esa es la palabra, a algunos municipios, porque supuestamente ya había un pacto”, refirió.

Aclaró que en varias ocasiones, sus propios hijos le reclamaron por haber blanqueado a los municipios que les tocó salvar.

“Esa vez me dolió porque mis hijos me reclamaron realmente y hoy hemos entendido que la intervención estatal, no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que realmente lo robustece porque la idea es corregir y aquí no sé pode que el temor, ni porque tanta duda, siendo que la auditoría es una ciencia y los números, cuando hablamos de números, es una ciencia exacta”, sostuvo.

Listado de pedidos de intervención cajoneados

El diputado cartista dijo que puede estar disconforme y con dudas respecto a la gestión que tiene un intendente o un gobernador, pero que haciendo la auditoría de gestión eso se puede definir mejor, que es lo que se va a realizar con las intervenciones aprobadas hoy.

Desde el inicio de este periodo legislativo, se impuso la mayoría cartista que cajoneó o salvó a los intendentes afines de los pedidos de intervención.

En junio del 2023 salvaron a los intendentes de:

Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR, padre del senador cartista Hernán Rivas).

Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR, hermano del diputado cartista Domingo “Mino” Adorno).

Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA).

Ñemby, Tomás Olmedo (ANR).

Carapeguá, Luciano Cañete (ANR).

San José del Rosario, Miguel Ángel Gray (ANR).

Otra tanda de intervenciones fueron cajoneadas en octubre del año pasado, que son un segundo pedido contra Olmedo de Ñemby y otro contra el intendente de Ybyrarobaná, César Darío Machuca (ANR), y el de Lima, Juan Manuel Ávalos (Alianza).

Además, a inicios de este mes, el segundo pedido de intervención contra la gestión del padre del senador Hernán Rivas cumplió un año de estar cajoneado en el Ministerio del Interior.