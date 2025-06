Bloque Democrático denuncia “retroceso democrático” y anuncia que no dará quórum para la sesión extraordinaria impulsada por el cartismo

La sesión fue solicitada por senadores cartistas y sus aliados, bajo el mandato del Comando de Honor Colorado, con el objetivo de debatir dos proyectos con media sanción de Diputados. Estos buscan modificar artículos clave del Código Electoral Paraguayo (Ley N° 834/1996), en lo que respecta la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) y al financiamiento político. Ambas iniciativas ya cuentan con dictámenes divididos (a favor, en contra y con modificaciones).

La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu (FG) denunció que estos cambios forman parte de una hoja de ruta autoritaria del cartismo, que pretende restringir la democracia, debilitar a la oposición y limitar derechos electorales fundamentales.

“Nos robaron la posibilidad de que los paraguayos en el exterior se inscriban automáticamente. Quieren manejar los tiempos y cerrar el padrón cuando diga el Partido Colorado”, advirtió Martínez.

Los senadores y senadoras del Bloque Democrático comunicaron que no participarán de la sesión extraordinaria de mañana. “Que se queden ellos y que legitimen ellos este atropello a la democracia. Nosotros no vamos a participar, no vamos a dar quorum y no vamos a acompañar esta serie de leyes que provocan un gran retroceso democrático”, dijo y adelantó que seguirán denunciando ante los organismos nacionales e internacionales.

Nakayama: “Esto afecta a toda la oposición, incluso a disidentes colorados”

El senador Eduardo Nakayama fue más allá, señalando que estos cambios no solo impactan a la oposición externa, sino también a la disidencia interna del Partido Colorado.

“Le están durmiendo a la disidencia colorada. Esta modificación se mete para favorecer específicamente a los candidatos del cartismo”, afirmó.

Nakayama también criticó que las objeciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fueron ignoradas. Además, acusó al oficialismo de negarse a debatir propuestas de transparencia electoral, como el balotaje o el control biométrico de votos.

Sobre la motivación que tendría el cartismo para modificar el Código Electoral dijo que: 600 mil paraguayos quedaron excluidos del padrón automático por una ley anterior, además de un intento de intervención estatal en los partidos políticos, afectando su autonomía, además de la ley propuesta sobre financiamiento permitiría traslados de electores “a conveniencia”.

Hablaron de un patrón preocupante en el oficialismo

La oposición también recordó otros hechos recientes como la destitución de la senadora Kattya González, y las intervenciones municipales en Asunción y Ciudad del Este, que fue calificada como actos autoritarios y de blanqueo político.

“Ellos son enemigos de la transparencia, del control electoral, de la biometría… en síntesis, enemigos de la democracia”, sentenció Nakayama.