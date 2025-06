Cambio a Ley de Pagos salió de la “cueva de la víbora” para enriquecer a Peña, dicen

En medio del intenso debate en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley ahora sancionado del Sistema Nacional de Pagos, el legislador Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) acusó al presidente Santiago Peña de gobernar solo para enriquecerse, y de ser el que dispuso las modificaciones al proyecto para beneficiarse él y “apalancar” a sus amigos.

“La confianza o los vínculos entre el presidente de la República (Santiago Peña) y el banco ueno no es un capricho ni un invento. El propio poder Ejecutivo genera la desconfianza”, comenzó señalando Espínola, que citó una serie de decisiones tomadas conscientemente por Peña que lo vincula con el citado banco, que sería beneficiado con esta ley.

Espínola recordó que, tras haber acordado un proyecto consensuado con los sectores afectados, desde el Ejecutivo se dispusieron cambios “a medida” a favor de los amigos.

“Este proyecto fue impuesto en la oficina, en la cueva de la víbora del Palacio de López donde el presidente es totalmente funcional a sus propios deseos personales de ser una persona que se enriquece a costa del pueblo paraguayo", disparó.

Le recordó que todos los motivos de desconfianza de su relación con ueno los motivó él mismo, que “está apalancando a sus socios financieros y se está llenando los bolsillos”, sin importarle que “por el camino destruya la industria nacional, a la producción nacional y ahora se va a destruir la confianza con el sistema financiero con tal de que su banco amigo repunte”.

“¿Quién obligó al presidente a poner como titular del BCP a Carlos Carballo, expresidente de ueno? ¿Quien obligó al presidente a poner como su jefa de gabinete en ese entonces a Lea Giménez, esposa del exvicepresidente de Banco ueno (Vit Bubak). ¿Quién le impuso al presidente a poner como su asesor jurídico, al que le dice y susurra en el oído lo que es legal e ilegal, a Roberto “Ilo” Moreno, cuñado de Juan Gustale, hoy titular de ueno Bank. ¿Quién dispuso que el Instituto de Previsión Social deposite sus recursos en ueno? El Ejecutivo es quien vuela en cada oportunidad la confianza en el proceso legislativo", insistió.

Esgaib desafía y quiere más beneficios para la familia

El diputado cartista Yamil Esgaib respondió a los que cuestionaban de dónde salió la orden de tocar el polémico artículo 4º, afirmando con soberbia

“Hacen una pregunta: ¿Quién dio la orden? ¿Quién pidió esto? Claro que pidió el Ejecutivo, Santiago Peña pidió esto, él envió esto. Santiago Peña envió y a la ciudadanía, no le importa si es su amigo, su abuela, su tía. La ciudadanía quiere mejores condiciones económicas para vivir todos los días acá“, dijo.

Paradójicamente, habló en nombre de la “ciudadanía” que quiere “estar mejor”, sin embargo, inmediatamente planteó dar más beneficios a sus familiares y amigos a costa del Estado.

“Aprovecho para decirles que algún día, ojalá saquemos esa barbaridad de leyes que aprobaron (contra el nepotismo y contra hacer negocios con el Estado). No tiene derecho nuestra familia a trabajar, no tiene derecho nuestro amigo a trabajar, no tiene derecho nuestra esposa a trabajar. No, somos de cuarta nosotros los políticos, esa es la realidad", refirió.