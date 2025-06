Senado analizará proyecto de ley que prohíbe subsidiar a empresas del transporte público

En reunión de Mesa Directiva realizada ayer, el senador Líder Amarilla (PLRA), solicitó incluir como octavo punto del orden del día el proyecto de ley “que establece la prohibición de otorgar subsidio a empresas del transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Asunción”.

El proyecto de ley exceptúa, sin embargo, a los subsidios establecidos a los usuarios por las siguientes leyes especiales: Ley Nº 2507/06 “Que establece el boleto estudiantil”; Ley Nº 6556/20 “Que modifica la Ley Nº 3365/2007 “Que exonera a las personas con discapacidad visual (ciegas) del pago del pasaje en el transporte terrestre”.

El senador Líder Amarilla (PLRA), principal autor del proyecto, denuncia la precariedad del servicio de transporte público. Señala que varios de los buses, tanto convencionales como diferenciales, están en mal estado y no cumplen con las condiciones mínimas. Además, critica la falta de aire acondicionado funcional y los riesgos para la seguridad de los usuarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Menciona el historial del subsidio al transporte público en Paraguay, en el que se muestra un aumento significativo en los últimos años. Refiere que en el año 2020 se pagó subsidio por un monto total de US$ 10 millones, en el 2021 se US$ 20 millones y en el 2022 US$ 39 millones.

Lea más: Opama rechaza proyecto de ley de eliminación del subsidio al transporte público

En el 2023 el pago del subsidio aumentó considerablemente a US$ 42 millones, en el 2024 a US$ 46 millones y en el año 2025 US$ 37,9 millones.

El senador menciona, además que se invirtieron US$ 4 millones por el centro de billetaje electrónico en el 2023, que se encuentra parcialmente en funcionamiento, como el registro de pasajeros y el seguimiento de la flota de buses, que iba a determinar de manera exacta y certera la cantidad de usuarios que utilizan el servicio y por los cuales se está realizando el pago del subsidio.

Costo presupuestario a costo del contribuyente

Amarilla afirma que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 contempla Gs. 302,760 millones para el subsidio al transporte público, lo que representa un aumento del 15% con respecto al presupuesto de 2024.

Indica que desde la vigencia del auxilio estatal han pasado 14 años desde la implementación de esta política, y esto representó hasta el 2024 una erogación total de US$ 178 millones para el Estado, que a finales de este año el monto se incrementará a US$ 216 millones.

Para el parlamentario liberal, el monto “benefició de manera directa a los empresarios del sector, en innegable detrimento de los usuarios, quienes tienen que padecer el pésimo servicio y que en todos estos años no vieron desarrollar ni invertir al Estado ningún proyecto que reforme el sistema del transporte público como por ejemplo el tren de cercanías o los buses eléctricos de carga rápida o el metro bus”, indica el senador.

Lea más: Las reguladas del transporte público empeoran de noche

Refuerza el fundamento de su proyecto señalando que resulta inadmisible que el sector del transporte público sea beneficiado constantemente con ampliaciones presupuestarias dada la actual condición precaria del transporte público.

Opama se muestra en contra del proyecto de ley

La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) se manifestó en contra del proyecto de ley presentado por el senador Líder Amarilla, alegando que menos dinero no significa mejor servicio. Apuntaron que lo que hace falta es voluntad por parte del Viceministerio del Transporte para mejorar el transporte público.

Mencionan que en ninguna parte del proyecto de ley se habla cómo se va a mejorar el servicio, razón por lo que consideran necesario que el Viceministerio de Transporte aumente la frecuencia, tenga un plan de renovación de la flota, que horarios se cumplan, se saquen de circulación los buses chatarras y mejore el tráfico, para que las horas de viajes no sean tan largas.

El proyecto de ley fue presentado además del senador Amarilla por las senadoras Celeste Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (CN) y los senadores: José Oviedo (Yo Creo), José Ledesma (PLRA), Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), Eduardo Nakayama (independiente), Ever Villalba (PLRA) y el senador Rafael Filizzola (PDP).