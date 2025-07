“Debemos liberarnos del poder del cartismo”, expresa Wiens en Simón Bolívar

“El sistema de Gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma seguridad social, mayor suma de estabilidad política, por eso debemos liberarnos del poder del cartismo”.

Así expresó el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, este fin de semana, en una reunión con dirigentes de base del distrito de Simón Bolívar, departamento de Caaguazú.

Acompañaron la visita del disidente, el senador Mario Varela; el precandidato a la Intendencia de Cnel Oviedo, Roly Gaona; el diputado Roberto González y concejal departamental, Randy Soto.

En el almuerzo político, se presentó la precandidatura de José Caballero, a la Intendencia de Simón Bolívar. El dirigente es hijo del actual concejal, Ernesto Caballero, quién por quinto período ejerce el cargo.

Wiens se refirió al informe del presidente Santiago Peña, al Congreso Nacional y a la ciudadanía el 1 de julio pasado. Dijo que Peña vive “en su país de maravillas y en modo avión”.

Diputado Santiago Benítez se suma a Lilian

Por su parte, la senadora colorada independiente Gestión de Santi Peña: “La gente no percibe mejoras”, dice Samaniego dijo que “el Partido Colorado se fortalece si escucha, no si impone; se engrandece si abraza, no si excluye”.

Lilian Samaniego, en compañía de los senadores colorados independientes Juan Afara y Arnaldo Samaniego, visitaron Pedro Juan Caballero, con miras al proyecto alternativo para las municipales de 2026.

En este contexto, la senadora Samaniego presentó al diputado colorado Santiago Benítez como candidato a intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero en el 2026, señalando “Eso es lo que necesitamos: hombres de bien, con principios, con raíces y visión comunitaria”.

Benítez ingresó a la Cámara Baja como suplente número 1, ante el asesinato del diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, acaecido en el 2024, en una incursión policial-fiscal, en su domicilio en Pedro Juan Caballero.