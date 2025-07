Bachi cae en desaciertos en su primer informe de gestión

En un acto celebrado en la sala de sesiones del Senado el martes último, rodeado de su clan familiar que cuesta al erario G. 2.198 millones y algunos legisladores, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez hizo su primera rendición de cuentas en tono triunfalista, aunque cargada de falacias y contradicciones. Él completó su primer año al frente del Congreso y no cedió la presidencia como indicaba el acuerdo inicial con el senador Derlis Maidana, de su mismo grupo político.

Mediante una maniobra legislativa modificó el reglamento interno con apoyo de cartistas, liberocartistas y aliados, extendiendo su mandato hasta junio de 2027.

“Este periodo se caracterizó por una alta productividad parlamentaria con énfasis en el marco normativo para ampliar derechos ciudadanos, mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables y reforzar el funcionamiento transparente y eficiente de la administración pública”, afirmó Núñez.

Entre las cosas que no mencionó está el hecho de que los senadores aprobaron para ellos un aumento salarial y reimplantaron sus privilegiados viajes en primera clase así como un subsidio para salvar la jubilación vip de legisladores.

En cuanto a la transparencia, su gestión aún no ha esclarecido el destino de los US$ 3 millones presupuestados para que Paraguay aporte desde el Congreso al Parlamento del Mercosur, pero no se paga.

Su sector también impulsó la eliminación de la ley de inscripción automática de paraguayos en el exterior, lo que dejará fuera del padrón electoral a cerca de 580.000 ciudadanos, principalmente jóvenes y personas de sectores vulnerables, desde enero de 2025, mientras que el legislador cartista afirmaba el martes que hubo énfasis en “ampliar derechos ciudadanos”. A esto se suma la ley que prohíbe a las concertaciones el uso del padrón nacional en sus elecciones internas.

Ambos hechos citados fueron denunciados por la oposición ante organismos internacionales como parte del deterioro democrático promovido por el cartismo, el grupo político que respalda al presidente Peña.

Núñez sostuvo que, junto con el senador Silvio Ovelar iniciaron un proceso de mayor acceso ciudadano y transparencia, alegando que por primera vez se transmiten públicamente las reuniones de la Mesa Directiva. Sin embargo, estas transmisiones solo se extienden hasta la lectura del orden del día. Los debates reales y las decisiones de fondo se realizan a puertas cerradas por orden del titular del Senado.