Esto dice Samaniego sobre posible candidatura a la intendencia

Pese a haber buscado un “rekutú” como intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego había perdido las elecciones en 2015 ante Mario Ferreiro. Según el colorado, su derrota se dio por tres factores: “desgaste del cargo”; “Mario es una persona muy popular” y por una “división dentro del Partido Colorado”.

De momento, la comuna capitalina, cuyo intendente es Óscar “Nenecho” Rodríguez, está siendo intervenida por Carlos Pereira Olmedo y ya se comienzan a especular candidatos para la intendencia.

Al respecto, Samaniego dijo que “mis amigos, gente de mi equipo y gente de los barrios” le pidieron que “analice la posibilidad de candidatarme”. Seguidamente, dijo que la situación en la capital es “lamentable” y por esto se debe hacer un “proyecto de consenso”.

“No es Arnaldo candidato a intendente, sino un proyecto de consenso donde podamos contribuir. Propuestas; si se da la necesidad de ir a elecciones también tenemos que presentar una candidatura. Quiero contribuir”, detalló durante su visita a los estudios de ABC Cardinal.

“Que no sea tan feo como uno se imagina”

Entre los breves comentarios que lanzó sobre la gestión de “Nenecho” solamente se limitó a decir que “hay mucho ruido en la Municipalidad por este descalabro” y también por “las dudas montadas”.

“Me tocó también en su momento bailar con todos los problemas que tiene nuestra querida capital. Ojalá que no, ojalá que no sea tan feo como se imagina; se escuchan muchas voces y hoy estamos en medio de una intervención”, agregó.

También reconoció que la situación “difícil” que atraviesa la Municipalidad “hace que se disminuyan las verdaderas chances del partido” en lo que refiere a futuras elecciones.

“Preocupado, como asunceno, tenemos que tomar en serio esto y plantear propuestas creíbles; la gente va a saber elegir más ahora. Se sembró una duda gigantesca sobre el manejo administrativo de la conducción actual, lo más saludable es la intervención”, precisó.

Samaniego sobre Kattya González

En lo que refiere a una posible candidatura de la exsenadora Kattya González como intendenta de Asunción, Samaniego precisó que “no veo con mucho compromiso esa candidatura”, ya que a su criterio, podría ser una “estrategia”.

Sobre la expulsión de la opositora de la Cámara de Senadores aseguró que él estaba de acuerdo con una sanción, pero no así con que sea expulsada. “Eran muy inquebrantables las sesiones y no avanzaban por ciertas inconductas; estábamos de acuerdo con la sanción, pero no con la expulsión”, alegó.

