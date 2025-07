¿El cómplice de Hugo Javier volverá al Congreso? Esto responden

El director de Talentos Humanos de la Cámara de Diputados, Máximo Medina, confirmó que hasta la fecha no recibieron ningún pedido de reincorporación por parte de Miguel Ángel Robles Ibarra, quien fue condenado como cómplice el desfalco de unos G. 5.105 millones de la Gobernación de Central en plena pandemia.

Consultado al respecto, relató que la nueva Ley de la Función Pública habla de la “condena penal firme y Robles aún no tiene la condena firme”, por lo cual recuperó su libertad recientemente.

No obstante, afirmó que recibió instrucciones claras por parte del presidente de Diputados, Raúl Latorre. “Él puede solicitar el reingreso, pero como Cámara de Diputados vamos a analizar todas las alternativas que tenemos para no reincorporar al funcionario. La Cámara va a hacer todo lo posible para que no vuelva a ingresar”, garantizó en vivo para ABC TV.

Su salario dentro de la Cámara de Diputados sería de G. 11.000.000 si logra solicitar y conseguir su reincorporación.

Actualmente, se encuentra en carácter de suspendido, luego de que el juez instructor José Ocampos Alonzo le impusiera apenas una “suspensión sin goce de sueldo por 30 días”, que en realidad no tuvo ningún efecto, ya que la medida estuvo vigente desde el momento que entró a prisión. Permaneció preso durante seis meses junto con el gobernador Hugo Javier González.

Ambos fueron beneficiados con la libertad tras cumplir la pena mínima.

