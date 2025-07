Comisión cartista no probó nada y se evidenció como “garrote” del poder

Abiertamente el cartismo, aprovechando su copamiento en el Congreso, creó la comisión“garrote” para perseguir también legislativamente a sus enemigos políticos.

Tres fueron las víctimas elegidas: 1. Las organizaciones no gubernamentales que emiten informes cuestionando el modelo autoritario de poder del grupo liderado por el actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, designado “significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos de América; 2. la prensa crítica al gobierno de turno que desnuda a diario sus vínculos con personas procesadas por narcotráfico, lavado de dinero y otros hechos de corrupción y 3. Empresas privadas, especialmente bancos vinculados a medios de comunicación, específicamente al Grupo ABC.

Ante los pedidos de informes, diferentes instituciones públicas contestaron a la comisión“garrote” que no poseen los datos que solicitan, que aguardan una auditoría y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios directamente respondió que no enviarán documentos para persecución política. Es decir, la CBI no confirmó la tesis (no hipótesis) que buscaban para “garrotear” a sus enemigos políticos.

Molestos por el ridículo al que se expusieron por no poder concluir nada, el senador liberocartista Dionisio Amarilla amenazó con crear otra comisiónpara “seguir buscando” más datos.

Integrantes

Los integrantes que formaron la comisión“garrote” son seis: los senadores Gustavo Leite (ANR, HC), Colym Soroka (ANR, independiente) y Dionisio Amarilla (líberocartista) y los diputados Rodrigo Gamarra (ANR, HC), Héctor “Bocha” Figueredo (ANR, cartista) y Jatar Férnández (cartista, ex Cruzada Nacional).

Se dedican a perseguir, dicen

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) manifestó que “el día en que el colega Rodrigo Gamarra (colorado cartista) presentó el pedido de composición de esta comisión especial, había advertido de lo perverso y peligroso que significa esto: Conformar una comisión exclusivamente para perseguir a una persona, a una empresa o a un grupo de ellos”.

“Y, así como se gestó, terminó la comisión especial que después le dieron el mote de comisión garrote porque la intención era golpear primero mediáticamente y tal como lo hicieron, porque filtraron todos los informes que a ellos les interesaba dar a conocer con tal de desprestigiar mediáticamente al grupo al que perseguían. Y ahora el informe final, si bien no tengo aún acceso, es predecible lo que va a decir”.

El legislador opositor agregó que esta comisión no investigó absolutamente nada de casos graves como el asesinato en su domicilio del diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrido el 19 de agosto de 2024 en Pedro Juan Caballero.

Sin embargo, centraron toda su artillería para golpear al Grupo Zuccolillo, porque ese era el objetivo, expresó Aguilera.

Usan para venganza, señalan

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) indicó que la comisión conocida como garrote se conformó para ser utilizada para la venganza política. Agregó que durante sus inicios hubo casos de amedrentamiento a la prensa crítica al poder y, en ciertos momentos, presionaban a los periodistas para que revelen su fuente de información, derecho que está consagrado en la Constitución Nacional.

Lamentó que algunos fiscales se dejaron utilizar para este efecto.

“Definitivamente, no cumplió con el rol constitucional por el cual fue creada (la comisión legislativa). En primer lugar, se distorsionó totalmente el debate con respecto a uno de sus integrantes, utilizaron para perseguir a sus enemigos o en favor de sus propios intereses”, expresó.

“Hasta el mismo director actual de la DNIT (Óscar Orué), con mucho tino y efectividad, negó información tributaria que podría ser utilizada para persecución política, cumpliendo con lo establecido en la ley. El informe final fue un chamburreado de todo, pero carente de credibilidad”, dijo el legislador.