Aeropuerto de Encarnación: Peña destaca avances en las obras

Durante su viaje a la capital de Itapúa para la habilitación del Hospital General de Itapúa, el presidente Santiago Peña constató los avances de las obras en el Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub de Encarnación. El mandatario dio unas palabras antes de retornar a la capital, donde destacó el progreso de la terminal aeroportuaria desde la transferencia del inmueble a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Peña explicó que las inversiones que planificó la Dinac al aeropuerto no podían ejecutarse por el impedimento legal que no permite invertir en un terreno que no pertenece a la institución estatal. Hizo referencia a las diferencias con la comuna encarnacena, que no estaba muy convencida de ceder ese patrimonio de la ciudad.

Indicó que, si bien uno de los condicionantes para ceder el aeropuerto fue el compromiso de invertir U$S 10 millones en tres años, actualmente están por alcanzar los 9 millones y esperan llegar a concretar mejoras por U$S 14 millones para finales de este 2025.

El presidente sostuvo que estas inversiones y medidas contribuyen para que el próximo evento del Campeonato Mundial de Rally (WRC) sea un éxito para la región. También destacó la implementación del sistema de control integrado que aplica Migraciones para reducir los tiempos de espera para el cruce por el puente Encarnación–Posadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Falta muchísimo en Salud”, reconoce Peña en inauguración del Gran Hospital del Sur

Anunció vuelos comerciales

El jefe de Estado explicó que el anuncio del arribo de una compañía extranjera con vuelos desde Buenos Aires a Encarnación fue resultado de una “gestión silenciosa” que realizó en conjunto con la Cancillería.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La empresa argentina de vuelos pequeños, Flybondi, anunció su interés por asegurar este itinerario cuando sea rehabilitado el aeropuerto internacional de la capital de Itapúa.

Peña también recordó que es constantemente criticado por sus cuantiosos viajes al exterior, a lo que se excusó diciendo que “valió la pena”. Indicó que su objetivo es “mostrar el Paraguay en el extranjero” además que “el Paraguay está dejando de ser el secreto mejor guardado”.

Entre otros puntos, el presidente destacó una futura inversión en el área de cargas del Aeropuerto Silvio Pettirossi, que contribuirá a la mejora de la prestación de servicios para los usuarios.

Entretanto, el aeropuerto de Encarnación será elevado a la categoría H24, a partir del 7 de agosto, con la inauguración del pabellón provisorio, que se encuentra en plena construcción.

El bloque transitorio de contingencia, de 1.060 m², será utilizado para un salón de embarque, desembarque y servicios para el aeropuerto. El módulo de contingencia es construido por la empresa Bau S.A., con una inversión de G. 5.000 millones.

Además, se encuentran instalados equipos de control de tráfico aéreo, mientras se realizan ampliaciones en las pistas de estacionamientos.