¿Dionisio le soltó la mano a Noelia Cabrera?

El senador liberocartista Dionisio Amarilla horas antes de la renuncia de los sobrinos de la senadora líberocartista Noelia Cabrera insistió en que la Dirección de Talento Humano del Senado debía sumariar a los jóvenes funcionarios: Iris Rebeca Giménez Cabrera y a Iván Ramiro Giménez Cabrera, además de revisar el vínculo que acordaron con la senadora, cuando que los mismos cumplían funciones en un estudio jurídico.

“Que se abra un sumario. Proteger el planillerismo me parece que no es voluntad de ningún legislador”, dijo Amarilla. Fue al señalar que vio varias veces a los funcionarios con la senadora, pero que el trabajo de las comisiones no es un trabajo que se limita solo al Congreso.

“Yo no voy a asumir la defensa de ningún legislador” reiteró y añadió que es su colega Cabrera quien debe dar explicaciones del caso.

Acerca del pedido de pérdida de investidura que se presentará, Amarilla dijo que “es muy prematuro hablar de una pérdida de investidura porque existen legisladores que en su entorno tienen a gente muy capaz y que colaboran con la gestión de los legisladores”, afirmó.

Al compararse el caso de Cabrera con la causal de destitución de Kattya González que en su caso terminó siendo desestimada por la Fiscalía, Amarilla respondió que “el caso de Kattya fue alevoso”. Minimizó las desestimaciones de los casos y dijo que la justicia en Paraguay no es parámetro de justicia.

Amarilla fue nuevamente consultado si se ratificaba en que no ameritaba la expulsión de Cabrera y respondió: “Leí en las noticias que hay un sumario administrativo, que hagan su trabajo los que tienen que hacer. Reitero no voy a ejercer el papel de abogado de nadie, absolutamente de nadie, en todo caso hay que preguntarle a la afectada, en este caso a la senadora su opinión, punto”, expresó.

Sobre la renuncia de los sobrinos de la senadora y que con la renuncia reconocían haber cometido el delito, el senador respondió: “Es un hecho nuevo, no tengo conocimiento, no tengo nada que decir”, concluyó.