Hermano de Cabrera Petters, “pobre” para Becal, pero gana G. 17 millones

Según la planilla oficial del programa de becas estatales Carlos Antonio López (Becal), el hermano de la senadora Noelia Cabrera Petters (PLRA) figura como adjudicado en la “Vigésima Convocatoria Autogestionada-Doctorado CTI” para realizar sus estudios en el exterior, pagado por el Estado.

Lea más: Bancada democrática definirá mañana la pérdida de investidura de Noelia Cabrera

Si bien, José Gaspar Cabrera Petters, de profesión “médico veterinario” expone un extenso currículo, es funcionario de Servicio Nacional Calidad y Salud Animal (Senacsa), comisionado a Itaipú, y percibe al mes G. 17.600.000 (salario más bonificaciones), llama la atención que en la evaluación de Becal obtuvo el mayor puntaje en la “evaluación de ingresos”.

Dicha evaluación se realiza con el fin de buscar favorecer en el acceso a becas a estudiantes de bajos recursos, que precisamente por sus condiciones económicas les sería imposible solventar estudios en el exterior.

En el caso del hermano de Cabrera Petters, a este le otorgaron el mayor puntaje posible (80 puntos) en la “evaluación de ingresos”, en contravención a lo estipulado por las propias bases y condiciones de la convocatoria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Madre de senadora cobra pensión para adultos mayores en situación de pobreza

El documento emitido por el Viceministerio de Talento Humano establece que los 80 puntos corresponden a personas cuyos ingresos no superan los US$ 1.000, y en el caso, solamente su salario supera el equivalente a unos US$ 2.331, lo cual era fácilmente contrastable con la propia base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo relevante de este cambio es que se ve favorecido en un ítem de evaluación que al ser matemático debería ser objetivo, y hace dudar acerca de otros elementos en los que el puntaje sí tiene características subjetivas, como es la entrevista, donde fue uno de apenas dos que obtuvieron el mayor puntaje (20).

Y esto sin tener en cuenta los ingresos familiares, cuyas hermanas la mayoría están ubicadas en el Estado con millonarios salarios.

No es la primera vez que la familia Cabrera Petters “llora miseria” para obtener beneficios del Estado. En octubre de 2023 se descubrió que la madre de la legisladora y de José Gaspar, Vicenta Eusebia Petters Minck, cobra la pensión para adultos mayores del Estado.

Además, la legisladora es una de las privilegiadas por el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, al tener asignada una camioneta incautada por Senabico, la cual usa incluso para juntar afiliaciones.