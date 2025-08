Dionisio Amarilla niega abogar por Noelia Cabrera ante Cartes

Dionisio Amarilla se desentendió del caso de presunto nepotismo cruzado de su colega y correligionaria Noelia Cabrera, conocido como el caso de los “neposobrinos”, ya que los sobrinos de la legisladora fueron contratados por la institución.

“Le encargamos nosotros a la senadora Hermelinda Alvarenga, que es líder de la bancada del bloque en la cual trabaja la senadora Noelia Cabrera, que converse con ella y entiendo que iba a ser de vocera ella, y el senador López sobre lo ocurrido en el caso”, sostuvo.

También fue consultado si es que hizo lobby para defender a Cabrera en “el quincho”, lugar como se denomina al comando del movimiento Honor Colorado, ubicado en la casa de Horacio Cartes, presidente de la ANR, según había comentado la senadora Celeste Amarilla.

“Yo estuve ayer en San Bernardino aun con este cuadro gripal, conmemorando el día de la amistad con los compañeros de trabajo y lo que Celeste diga, a mí en particular, no me deja de llamar la atención”, aseguró.

Respeto a la “presunción de inocencia”

Dionisio Amarilla defendió la “presunción de inocencia” de su colega Noelia Cabrera y dijo que se debería escuchar a la legisladora antes de tomar una decisión sobre su pérdida de investidura.

“También hay que respetar la presunción de inocencia que en este caso le asista a la senadora Noelia Cabrera y hay que escucharla, ella asesorada seguramente por sus abogados, estará tomando todos los recaudos, juntando los papeles para demostrar esa inocencia. De todas maneras, yo creo que el tiempo irá permitiendo conocer más detalles del caso”, concluyó.