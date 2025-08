Peña defiende a “banco amigo” y califica de mentira el direccionamiento de fondos del IPS

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) defendió hoy la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en ueno bank, que crecieron notablemente desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.

Conforme a los datos, el banco de los exsocios del presidente Santiago Peña, ueno bank, pasó de G. 70.000 millones del IPS –en setiembre de 2023– como Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) a G. 2,19 billones (US$ 281 millones) de fondos de la previsional colocados en CDA, bonos y depósitos a la vista, para mayo de este año.

El comparativo de las cifras representa un crecimiento de 3.035 % en 20 meses. La entidad bancaria posee el rendimiento más bajo de todo el sistema con respecto a sus ingresos financieros, según el último informe oficial publicado por el BCP.

Al respecto, el mandatario defendió la operación entre IPS y ueno, en una rueda de prensa en Mburuvicha Róga. “Los fondos previsionales están controlados. El IPS es caja más amplia, más grande, tiene un mecanismo de administración de esas inversiones, es un mecanismo transparente, competitivo, que no había en el periodo pasado. Esa concentración que había en el periodo pasado, particularmente en algunas instituciones, y voy a morderme la lengua para no referirme a ninguna, pero sabés perfectamente a cuál me refiero (señalando al periodista de ABC TV Claudio Genes, quien le hizo la consulta)”.

Seguidamente, Peña dijo: “Entonces, hemos implementado mecanismos transparentes y competitivos, ¿para qué? ¿Qué permiten los mecanismos transparentes y competitivos? Que las instituciones bancarias compitan y esto le beneficie a los asegurados?”

“Lo que nosotros hemos visto en estos 24 meses es que este proceso transparente y competitivo ha aumentado la tasa de interés y rendimiento de las colocaciones del IPS. Entonces eso le molesta a muchos bancos, que hoy tienen que pagarle al IPS más caro, porque en el periodo pasado tenían la plata a costo cero. A nosotros no nos parece justo eso”, manifestó el presidente de la República.

El jefe de Estado dijo que los “números son públicos, los pueden ver”. Indicó que “si hay instituciones que están aumentando su participación es porque hoy hay un mecanismo transparente que permite competir y el que paga mejor precio es el que lleva los fondos”.

“Ya no más fondos direccionados a dedo. Ya no más fondos direccionados para los amigos. Entonces pueden decir todo lo que quieran, los exsocios, conozco muy bien la línea editorial, pero les aseguro que la gente sabe perfectamente cuándo se les está mintiendo”, expresó Peña sin dar nombres.

“Entonces hoy tenemos la realidad y tenemos los números para demostrar la rentabilidad de los fondos previsionales, la plata, tu plata (señalando nuevamente al periodista Claudio Genes) que esperas que esté ahí, que el día que te jubiles, nosotros la estamos cuidando y el rendimiento está aumentando, que esa plata el día de mañana te pueda rendir para el día de mañana”, expresó.

Finalmente, el presidente Peña aseguró que “de ninguna manera aceptamos esas acusaciones de la línea editorial de un medio de comunicación y de un grupo económico que también tiene un banco”. “Por ende también tiene un interés directo sobre eso y que claramente, y eso es de público conocimiento, se benefició de una manera que no fue muy clara y transparente en el periodo de gobierno pasado”, cuestionó, otra vez, sin dar nombres.

Banco amigo

Apenas asumió Santiago Peña como presidente de la República, ueno bank, manejado por el Grupo Vázquez SAE –cuyo presidente es Federico Miguel Vázquez– comenzó a recibir fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Así lo revela el historial de informes de inversiones de la previsional. En setiembre de 2023 la entidad, para entonces aún como financiera, recibió G. 70.000 millones en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA).

Se trataba de la primera inversión de la previsional desde la compra por parte de los exsocios de Peña de Financiera El Comercio, en 2021. Poco después de la apuesta del IPS, ueno pasa a convertirse en banco.

A partir de entonces las inversiones de la previsional en él aumentaron, llegando un año después (setiembre de 2024) a 359.000 millones y 12.300.000 en CDA en guaraníes y dólares, respectivamente; G. 250.000 millones en bonos y G. 561.450 millones a la vista.

Para mayo de este año, la cifra ya llegó a 1,28 billones y 14.427.000, en CDA, en guaraníes y dólares, respectivamente; bonos por G. 250.000 millones y G. 552.377 millones a la vista. La sumatoria de estos montos ronda G. 2.19 billones (alrededor de US$ 281 millones). Este sostenido crecimiento representa 3.035 % en 20 meses