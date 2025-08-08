Fracasa exoneración de peaje para feudo de “Bachi” Núñez

El proyecto de ley planteado por el diputado aliado cartista Rubén Roussillón y acompañado por “Bachi”, proponía un descuento del 50% del peaje en el puesto de control ubicado en la cabecera del Puente Remanso para pobladores de Villa Hayes, Benjamín Aceval, Nanawa, Nueva Asunción y Puerto José Falcón.

El Ejecutivo argumentó que el proyecto planteaba “importantes cuestionamientos en cuanto a su viabilidad, dato que resulta suficiente -y necesario para fundar una objeción total”.

Entre los principales cuestionamientos se alegó el impacto financiero, que por una parte el gobierno dice que será muy “significativo”, aunque por otra señaló que era “incalculable”.

Respecto a lo primero, señalaron que “el impacto financiero sobre la recaudación de estas tasas sería muy significativo y terminará afectando la capacidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para las intervenciones en los mantenimientos de las rutas nacionales”.

Por otra parte, el Ejecutivo menciona que “el proyecto de Ley no fue canalizado propiamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas” y que carecía de estudio de impacto en aspectos básicos como “estudios que permitan dimensionar el número de beneficiarios potenciales, por lo que no se puede determinar con exactitud el impacto financiero de su implementación”.

La última chance para intentar levantar el veto en Diputados fue el pasado martes, pero se levantó la sesión por duelo, ante la muerte del diputado cartista Derlis Rodríguez.

Con la sanción ficta este sábado 9 de agosto, sin importar lo que decida posteriormente el Senado, el proyecto quedará indefectiblemente archivado.