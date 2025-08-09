Honor Colorado copa comisiones clave en Cámara de Diputados

Esta última comisión estuvo presidida hasta esta semana por diputado colorado disidente Roberto González (ANR, Fuerza Republicana), que ahora fue reemplazado el diputado cartista José Rodríguez, a quien aparentemente premiaron por no haberle dado la representación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en reemplazo del exdiputado Orlando Arévalo.

En dicho cargo finalmente asumió el también cartista Diego Candia. También ya se consumó la permanencia en la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la cartista Cristina Villalba, mientras que la líder de bancada de HC, Rocío Abed, seguirá por otro año consecutivo al frente de la “todopoderosa” comisión de Equidad Social e Igualdad entre el hombre y la mujer, que avala todos los proyectos del Ejecutivo.

Cuentas y Control, históricamente en manos de opositores, seguirá en poder del cartista César Cerini.