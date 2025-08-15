Erico Galeano sostiene que se considera un hijo dilecto

Según la resolución N° 168/2025, la Junta Municipal declaró “hijo dilecto de la ciudad de Areguá” al senador Erico Galeano (ANR-HC) tras la presentación de una minuta verbal del concejal Hebert Roa Villagra.

La resolución, que fue firmada el pasado lunes 11 de agosto, tiene un solo argumento a favor del parlamentario imputado: que fue proyectista del proyecto que desafecta de dominio público municipal y autoriza a la municipalidad a transferir de manera gratuita un inmueble a favor del Club de Fútbol 8 de Setiembre, de la compañía Valle Pucú.

Ante la consulta de cómo toma esa distinción, señaló: “Me considero un hijo dilecto”.

Lea más: Areguá declara “hijo dilecto” a Erico Galeano: enterate por qué

Galeano está procesado por presunto lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza. Ante la pregunta de si esa distinción no es un contrasentido, respondió: “Todo ciudadano es inocente hasta que se compruebe lo contrario”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy