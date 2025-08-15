Peña aplazado en su segundo año, según diputado

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola dijo que la gestión del Presidente Santiago Peña en estos dos años es vergonzosa, pues la ciudadanía debe decidir si paga la factura de la ANDE o se compra un kilo de carne. En contrapartida, el Presidente, su familia y sus aliados piensan en sus negocios y ampliar sus mansiones.

“Santi Peña está aplazado en su segundo año. Hoy la gente debe decidir entre comer o pagar su luz, mientras que en este tiempo el presidente se dedicó a sus propios negocios, a la venganza contra sus enemigos políticos y no vemos obras públicas”, dijo el diputado Mauricio Espínola.

Indicó además que el Presidente no tiene excusas, pues desde el Congreso Nacional se aprobaron todas las reformas que pidió, maneja la fiscalía y tiene un total copamiento de las instituciones para avanzar en proyectos ciudadanos, pero que prefirió ocuparse de sus intereses particulares.

“Las reformas se hicieron en el Congreso Nacional, le dieron todo lo que pidió, manejaron la Fiscalía y el copamiento, aún así no se ven las mejoras. Hoy la ciudadanía se ve forzada a formar fila para comprar carne. Se le humilla a la gente, mientras Santi agranda su mansión y se va de coctel en coctel”, puntualizó Espínola.

Terrorismo financiero

Por otro lado, indicó que el gobierno aplica una especie de terrorismo financiero donde no existe seguridad jurídica por lo que sus viajes al exterior para supuestamente traer inversiones no sirven.

“Implementa una especie de terrorismo financiero para acallar a sus enemigos. El presidente hizo más de 50 viajes, pero hoy en Paraguay no existe seguridad jurídica con el atropello que se hace, con la utilización del Congreso Nacional para abrir causas”, dijo el parlamentario.

Agregó que “no vemos que todos los viajes del presidente esté reflejado en beneficios para el Paraguay, no se ve reflejado en la canasta básica. No tenemos respuesta del tema energético para sentarnos a hacer la revisión de Anexo C”.

El diputado indicó que los programas, catalogados de estrellas del Gobierno, son un fracaso para la ciudadanía que solo está dejando ministros y gobernadores millonarios.

“El proyecto Che Roga Porã no llegó a la gente que tenía que llegar. Hambre Cero está sirviendo para que los gobernadores y ministros se compren dos estancias y vehículos de alta gama. Los pupitres no tienen sello nacional”, fustigó el colorado disidente.

Manifestó que el abucheo que sufrió Santiago Peña durante la inauguración de los Juegos Panamericanos Junior es porque la ciudadanía está harta.

“La ciudadanía está realmente harta. Los paraguayos no nos manifestamos, muchos hablaron de oportunismo, pero abuchear al presidente en un acto deportivo es señal clara de que la gente está harta”, sentenció Espínola.