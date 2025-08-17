La única salida es la destitución de Nenecho, dice Sole Núñez

Sole Núñez sentenció hoy que “no hay otra salida que sea aceptable y que no sea la destitución de Nenecho”, el imputado intendente de Asunción, apartado del cargo temporalmente.

“Nosotros creemos que hay un único resultado aceptable. Hoy estamos en una crisis financiera que se traduce en un abandono, en un caos a nivel de la ciudad. No hay otra salida que sea aceptable y que no sea la destitución del intendente actual suspendido”, recalcó Núñez, precandidata a la Intendencia de Asunción para 2026.

Sostuvo que si el interventor designado por el Ejecutivo, Carlos Pereira, “hace bien su trabajo” el resultado del informe debe ser contundente.

Respecto a los rumores que el cartismo estaría pidiendo a Nenecho que presente su renuncia, dijo que existen demasiadas reversiones. No obstante advirtió que será la clase política, concentrada en la Cámara de Diputados, la que tendrá que tomar una decisión. Advirtió que la gente está esperando un resultado pero que también la ciudadanía se está cansando de esperar. “Ya nos robaron demasiado”, aseveró.

“Hay un escenario de abuso total del poder. Hoy, no hay límites. Es copar absolutamente todas las instituciones. Utilizar las leyes y normativas para una clase privilegiada de políticos. Viven en una burbuja. No se resuelven los problemas urgentes de la ciudadanía. No se donde nos va a llevar esto. Ya no podemos seguir con esta degradación moral de la política“, recalcó.

Fraudes en el Registro Electoral

También se refirió a la denuncia que el bloque opositor “Juntos por Asunción” presentó ante la Justicia Electoral ante el traslado masivo de electores a la capital antes de las elecciones.

Denunció que en las oficinas del Registro Electoral los funcionarios operan para las maquinarias electorales incumpliendo la ley en beneficio del padrón colorado.

“Son vicios y malas prácticas que venimos arrastrando, sobre todo, en las elecciones municipales, en donde pocos votos pueden hacer la diferencia, en torno a 10.000 votos. No es diferencia muy grande entre el que gana y el que pierde”, explicó.

“Analizamos el pliego que nos entregó el TSJE el viernes por la tarde pero el cierre de tachas el 16 de agosto. Encontramos que, de los 16.000 traslados, 8.000 son nuevos votantes en Asunción”, aseveró.

“ Luego, nos dijeron que harán depuración de anomalías. No podemos dejar de hacer notar, como personas mayores de 130 años, personas que no habían nacido aún, menores de edad que figuraban inscriptos”, finalizó.