Comisión “antimafia” de pagarés cita a ministra de la Sedeco

La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, Sara Irún Sosa, es convocada por las denuncias a las empresas de gestiones y cobranzas así como por las deudas inexistentes y el acoso y cobros abusivos a víctimas de la mafia de pagarés, según reportaron desde la comisión especial.

Senadores de la comisión “antimafia de pagarés”, en una de sus últimas reuniones, habían acusado al Banco Nacional de Fomento (BNF) de ser el “tembiguái” de Walton Pagos, intermediaria crediticia de José Emilio Latorre Aguade, primo del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC).

Sin embargo, las autoridades de la banca estatal habían negado ser parte del esquema que roba a miles de funcionarios y prometieron “subsanar” las quejas.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en una de las reuniones que mantuvo con la comisión minimizó los embargos de sueldos que sufren cientos de personas e instó a la Comisión del Senado que investiga la Mafia de los Pagarés a “olvidarse” del Poder Judicial y atacar las dudosas “asociaciones” de descuentos salariales.

El ministro había dicho que solo el 3% de los jubilados, 2.687 personas, tienen embargos judiciales mientras que estas supuestas asociaciones identificadas por la comisión especial han “prostituido” la función de una asociación de empleados.