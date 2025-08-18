Por orden de HC, hoy sale el dictamen y luego diputados destituirán a Prieto

El movimiento Honor Colorado, donde el jefe es el “significativamente corrupto” Horacio Cartes, alista sus piezas para destituir al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).

El jefe municipal es una figura clave de la oposición que aspira a la Presidencia de la República en 2028 tras tumbar al clan Zacarías Irún (2001-2019) de la capital del Alto Paraná.

Lea más: Prieto está “90% seguro” de que lo destituirán de la Comuna de Ciudad del Este

Prieto fue suspendido del cargo de intendente de CDE desde el 11 de junio por la Cámara Baja a pedido del contralor general de la República, Camilo Benítez, por supuestas irregularidades.

El informe del interventor del Poder Ejecutivo, Ramón Ramírez (ANR), ya fue remitido al Ministerio del Interior y al Congreso el jueves último en medio de incidentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dictaminan hoy, mañana lo echan

Por lo señalado, el diputado Alejandro Aguilera (ANR, HC), titular de la comisión especial creada para analizar la intervención, convocó a los miembros del órgano para hoy a las 9:00 en la oficina de la Comisión de Bienestar Rural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los integrantes son los cartistas Jorge Barresi, Avelino Dávalos, Arturo Urbieta, además de Hugo Meza (ANR-B oficialista). También deben acudir los liberocartistas Pastor Vera Bejarano y Cleto Giménez (imputado) junto a Carlos María López (PLRA-PL) y Walter García (Yo Creo).

Para la disidencia colorada, el dictamen de la comisión y la destitución de Prieto por el pleno serán un trámite ya definido.

Ante este escenario asumiría la intendencia el presidente de la Junta Municipal de CDE, Sebastián Martínez (Yo Creo), y la Justicia Electoral debería llamar a elecciones en 90 días.

Se menciona a la concejala Valeria Romero (Yo Creo) y al asesor Daniel Mujica para completar el periodo 2021-2026 y ser candidatos del periodo 2026-2031, pero no está definido.

Según el informe del interventor de CDE, se detectó el presunto uso indebido de recursos de capital para gastos corrientes por más de G. 29.000 millones e irregularidades en transferencias a entidades sin fines de lucro (comisiones vecinales).

También la supuesta falta de respaldo en el uso de fondos transferidos al Consejo Local de Salud, de los cuales G. 5.984 millones no tendrían respaldo suficiente.