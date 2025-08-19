“Están tocando la oreja al pueblo con otro atropello”, dice diputado liberal

El diputado Carlos Pereira (PLRA) indicó que el oficialismo, constantemente, amedrenta a todo opositor que no se arrodilla, porque corrompieron la institucionalidad del Estado, al copar todos los poderes para imponer su voluntad.

“El mensaje que se da a la ciudadanía, y en especial a la oposición, es que ya no importa si ganan elecciones. No importa si son inocentes, nosotros tenemos mayoría, nosotros manejamos los órganos extrapoder y manejamos la justicia”, dijo Carlos Pereira.

El diputado opositor indicó, durante la sesión extra en la que se analiza la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo), que el Gobierno persigue a todo aquel que lo critique, a todo aquel que no se arrodille. Indicó que a algunos los amenaza con la pérdida de investidura, a otros con la intervención o la presión económica.

“Aquí se inventan causas, se destituye, se presiona con la pérdida de investidura o la expulsión. También persiguen a los grupos económicos que no se arrodillan. Todo esto lo hacen porque tienen una simple mayoría; a pesar de que tienen órganos extrapoder, viven chantajeando a los opositores con el cháke”, puntualizó Pereira.

Indicó que el cartismo pretende tapar el descontento de la ciudadanía, las carencias, con la destitución de un intendente opositor.

“El gobierno de unos pocos va a decidir las riendas de una nación. Quieren tapar las carencias y el descontento de la gente en la calle, con su mayoría coyuntural”, dijo Pereira.

Instó a los demás opositores, quienes en la Cámara Baja se mantienen tibios o son directamente aliados del cartismo, a que entiendan que también pueden sufrir persecución en el futuro.

“El silencio nuestro será un silencio cómplice. Así se manipulan las instituciones, donde se fabrican causas, y, si nos callamos y apoyamos los atropellos, nos convertimos en víctimas en el futuro”, dijo el diputado opositor.

Lamentó el argumento de los diputados cartistas, que tratan de igualar las desprolijidades administrativas de Miguel Prieto con los millonarios robos de los intendentes colorados que en el pasado apañaron.

“El oficialismo puede robar diez millones de dólares, pero, si el opositor pasa la luz roja, nos quieren igualar, y nos dicen: vieron, ustedes también violan las normas porque, en igualdad de condiciones, nos ganan en corrupción. Esto es un atropello más, una tocada de oreja más al pueblo sufrido”, sentenció Pereira.