Destitución de Prieto: se terminó el “circo romano”, dice Raúl Benítez

El diputado Raúl Benítez comparó el proceso de intervención de la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, con el “circo romano”, en donde se arrojaba al guerrero a las fieras al guerrero y si lograba sobrevivir a los animales salvajes, el emperador, en este caso el patrón, decide igual su muerte, y los soldados proceden a degollarlo.

El parlamentario opositor agregó que, pese a que Miguel Prieto demostró con documentos que su gestión está saneada, es decir que sobrevivió a las fieras, igualmente se busca su muerte para satisfacer a un patrón insaciable que decidió bajarle el pulgar.

“Hoy se termina el circo montado desde el quincho, donde el whisky y los estupefacientes formaron parte de la decisión que se tomó por parte del patrón insaciable. Se terminó el circo romano, porque esto no es una intervención, sino un circo, cuando, si uno sobrevive a las bestias, pero el patrón insaciable levanta el pulgar o te lo baja, los soldados obedientes te cortan la cabeza” dijo Raúl Benítez.

Lamentó que el cartismo habla de defender la institucionalidad y de estar a favor de la transparencia al destituir a Prieto, pero que siguen sosteniendo a muchos colorados o aliados averiados.

“Sostienen a Hernán Rivas, Erico Galeano, Noelia Cabrera, Orlando Árevalo. Ustedes comparten vaso de cerveza con esta clase de personajes averiados porque son sus aliados”, dijo Benítez.

Manifestó además que el cartismo tiene miedo, por eso, con su mayoría parlamentaria, busca descabezar a los opositores que no se arrodillaron al patrón.

“Se huele miedo a que la ciudadanía opte por un gobierno diferente al que ofrece el cartismo. Tienen miedo porque no quieren que un opositor demuestre que tiene mejor gestión que el nefasto clan Zacarías”, sostuvo el opositor.