Cartistas cometen alta traición a la patria, dice diputada Ortega

La diputada opositora Johanna Ortega, durante la sesión de la Cámara Baja, lamentó que el cartismo, aprovechando de su mayoría parlamentaria, busque aniquilar a la oposición, con lo que demuestra su alta traición a la patria.

“Hoy será una crónica de una muerte anunciada con Ciudad del Este. En donde una mayoría parlamentaria es cómplice de una decisión que se tomó en un quincho y no en una institución, en donde un patrón decidió aniquilar a la oposición”, dijo Ortega.

La parlamentaria agregó que todos sabemos como termina la historia del escritor Gabriel García Márquez, con la sentencia escrita antes de escuchar las pruebas y que se traicionó a los electores de Ciudad del Este que votó a Miguel Prieto, con lo que se concretó la traición a los esteños.

“Esto es la crónica de una muerte anunciada, al igual que el libro de García Márquez, ya se tenía por escrito la sentencia sin que se lea todavía las pruebas y con eso se va a traicionar a los esteños porque, pese a los 81 mil votos, va a ser destituido un intendente”.

Manifestó que, en las elecciones, el pueblo esteño va a defender sus conquistas, de despojar a su ciudad de la corrupción que en su momento instaló una nefasta familia, en alusión al clan Zacarías, a quienes Miguel Prieto venció en las urnas.

“Pagarán su culpa los traidores, más temprano que tarde, porque ustedes, colegas, están traicionando al pueblo, no a Miguel Prieto o a mí, sino al pueblo paraguayo, y al esteño”, dijo Ortega.