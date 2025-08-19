YoCreo afirma que la destitución de Miguel Prieto lo fortalece rumbo al 2028

Los diputados cartistas y sus satélites destituyeron hoy a Miguel Prieto (YoCreo) como intendente de Ciudad del Este, tras la intervención realizada en la comuna esteña.

El diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo) señaló que el cartismo alcanzó solo una parte de su objetivo con la destitución.

“El objetivo de la destitución eran dos: la destitución física y, como número dos, desgastar la imagen política del intendente, algo que lejos de lograrse se extrapoló completamente en beneficio de Prieto”, expresó.

Velázquez: “Salimos fortalecidos”

En la misma línea, el senador Rubén Velázquez (YoCreo) aseguró que el movimiento se siente fortalecido tras la decisión.

“Hoy salimos mucho más fortalecidos con todo esto, evidentemente, y por esa razón estamos tranquilos”, expresó.

Velázquez no descartó que el oficialismo intente ir más allá, incluso buscar el encarcelamiento de Prieto para impedirle ser candidato.

“Existe un temor, más todavía cuando existe inseguridad jurídica y cuando las instituciones están corrompidas. Es un riesgo que asumimos, pero Prieto no está solo, tiene un equipo político y, sobre todo, el respaldo de la ciudadanía”, afirmó.

“Sicariato político” y lucha a largo plazo

El senador calificó la destitución como la consumación del “sicariato político” que ya había sido advertido -en audios filtrados- por el interventor Ramón Ramírez.

Sin embargo, aseguró que el movimiento no retrocederá: “Quizás estamos perdiendo una batalla, pero no la guerra”.