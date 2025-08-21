Lo más sano para el Partido Colorado es que “Nenecho” renuncie, según el diputado Olmedo

El diputado colorado Édgar Olmedo, miembro del movimiento Honor Colorado, sostuvo durante una entrevista en ABC TV que la crisis en la Municipalidad de Asunción podría resolverse de manera menos traumática para el Partido Colorado si el propio intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez presenta su renuncia, antes de ser destituido.
“Lo más sano para el partido es que él dé un paso al costado, antes de que se llegue a una destitución”, afirmó.
La administración de Rodríguez se encuentra bajo intervención tras múltiples cuestionamientos. El interventor designado, Carlos Pereira, debería presentar mañana su informe final, que llegará a la Cámara Baja para su estudio.
Olmedo adelantó que la postura del cartismo dependerá directamente de las conclusiones del interventor. “Si el dictamen ratifica los puntos cuestionados por la Contraloría, evidentemente se repetirá el escenario de Ciudad del Este”, recordó, en alusión a la destitución del exintendente Miguel Prieto tras un proceso similar.
La apuesta partidaria a “Nenecho”
Más allá de los informes, Olmedo insistió en que lo más conveniente sería que Rodríguez renuncie. A su criterio, ello permitiría que la capital continúe bajo administración colorada y evitará un desgaste mayor para el partido.
“Existen concejales municipales capaces e íntegros que pueden tomar la posta y cambiar la situación de Asunción”, afirmó.
El diputado dejó claro que la prioridad de la ANR es mantener el control político de la Municipalidad y preservar la imagen partidaria en la capital, pese al fuerte deterioro.