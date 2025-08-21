Lo más sano para el Partido Colorado es que “Nenecho” renuncie, según el diputado Olmedo

El diputado cartista Édgar Olmedo consideró que la mejor salida para el Partido Colorado en medio de la intervención de la Municipalidad de Asunción es la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez, antes que una destitución. El informe del interventor Carlos Pereira, que sería presentado mañana, marcará el rumbo político.