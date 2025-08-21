La postura de miembros del Comando de HC en caso “Nenecho”

El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, habló sobre la intervención a la administración de Óscar ”Nenecho" Rodríguez y destacó que su destitución dependerá del dictamen final del interventor. “Si el informe demuestra las acusaciones, tenemos que actuar con la misma línea que en otros municipios”, señaló en referencia a la destitución de Miguel Prieto.

Baruja hizo énfasis en que no debe existir justicia selectiva. “Cuando un colorado se equivoca es justicia y cuando un opositor se equivoca es persecución política. Mi posición es que se actúe de la misma manera, sea colorado o sea opositor”, declaró.

Con relación al caso de Miguel Prieto, el ministro señaló que el propio exintendente admitió nepotismo y mala administración.

“Ojalá sea el candidato de la oposición porque, ¿cuál va a ser la bandera de discurso? Va a salir a decir ‘no al nepotismo’ y él fue el primero que reconoció públicamente en un programa de televisión que hizo nepotismo, que tuvo mala administración", consideró.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, descartó que la destitución de Prieto responda a un plan de persecución desde Honor Colorado.

“Todo se inició con la intervención de la Contraloría, que no pudo avanzar en su trabajo interno y solicitó la intervención. No tengo información de que se haya buscado eliminarlo políticamente”, aclaró.

Consultado si Prieto representaba un riesgo electoral para el cartismo, Rojas respondió: “No le veo como una amenaza política. Puede tener popularidad en su departamento, pero no tiene una línea discursiva convincente para encabezar un proyecto político presidencial”.

La situación de Nenecho, bajo análisis

Respecto al caso del intendente de Asunción, Rojas reconoció que existen cuestionamientos, pero que la decisión recaerá en el Congreso.

“Escuché que el interventor encontró cuestiones preocupantes, pero serán los parlamentarios quienes tomen las decisiones. Si hay irregularidades, deben aplicar la misma rigurosidad que en otros casos”, sostuvo.

“Hay muchos que piden que sean destituidos y otros que no. Nenecho es una figura que se ganó el cariño de la dirigencia del partido acá en Capital. Es una cuestión que realmente se va a discutir en el Congreso, en la Cámara de Diputados (...). Tampoco escuché que se le tiene que mantener, ni tampoco escuché que se le pidió que renuncie. O sea, yo estoy un poco al margen de todo eso por mi gestión como ministro”, sentenció.