Opositores cuestionan renuncia de Nenecho y advierten sobre la impunidad

La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) aseguró que la salida del jefe comunal responde a la presión interna de su propio sector político.

“Los que se enriquecieron con Nenecho y su gestión le bajaron el pulgar. Esta renuncia no puede significar impunidad, se tiene que transparentar toda la administración. Solo un cambio político en Asunción va a permitir destapar la olla y rescatar la ciudad del abandono y la quiebra”, afirmó.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) ironizó sobre el desenlace de la crisis municipal. “El popular ‘huir a tiempo no es cobardía’. Lo más simpático es que le culpa a la oposición. ¿No será que el motivo es que se le ‘perdieron’ unos cuantos centenares de miles de millones de guaraníes?”, cuestionó.

Filizzola también señaló que la renuncia fue pactada con sectores oficialistas para evitar el desgaste de una destitución en Diputados.

“Es muy evidente que le dieron tiempo a Nenecho para que haga su conferencia de prensa y renuncie. De todos modos el Poder Ejecutivo tiene que hacer público el informe de la intervención y remitirlo a la Cámara de Diputados”, insistió.

El legislador advirtió además sobre la posibilidad de que el interinato quede en manos de un aliado del exintendente. “Sería más que trágico para Asunción que el interinazgo termine en poder de alguien afín a Nenecho y que siga la farra. Los concejales opositores y colorados disidentes tienen la responsabilidad de que esto no ocurra”, subrayó.

Tras la salida de Rodríguez la Junta Municipal deberá definir al intendente interino, en medio de una disputa abierta entre oficialistas, opositores y disidentes colorados.