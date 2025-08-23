La presencia de Kattya obligó a la renuncia de Óscar Rodríguez, según concejal

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) terminó renunciando a la Intendencia de Asunción, presionado por los propios cartistas, poco antes de entregarse 45 tomos del informe final de la intervención a su gestión.

Desde la visión del concejal municipal Humberto Blasco, la presencia de Kattya González llevó al Partido Colorado a forzar la renuncia de Nenecho y evitar una confrontación en las urnas.

“La candidatura de Kattya González fue fundamental para el resultado de ayer(renuncia). Desde que su candidatura se bajó en Asunción, la sensación en la Municipalidad de Asunción del funcionario colorado es vamos a perder”, apuntó Blasco.

A renglón seguido sostuvo: “Entraron en pánico y prefirieron forzar una renuncia a irse a unas elecciones. Nos privaron de una candidata de lujo, sin ninguna duda, así como lograr la alternancia”.

En otro momento reconoció que sabían que podía terminar en esto, en la renuncia de Nenecho y privarle a Kattya de la victoria que los ciudadanos de Asunción estaban esperando. “Fue una acierto del bloque opositor haberle ofrecido la candidatura”.

“Si Kattya no era candidata, había dos opciones: La primera que no se lograran los votos y quedara blanqueado Óscar Rodríguez o que bajen a otro candidato. Nuestro deseo era ganarle en las urnas al Partido Colorado”, remarcó el concejal.

La gente se cansa de la camiseta

Una de las excusas del hoy exintendente para presentar su renuncia fue que sabía que la oposición y la disidencia tenían los votos para su destitución, más allá de lo que digan los informes de la intervención.

Sobre este punto, Humberto Blasco manifestó: “Creo que está ausente de la realidad y renuncia por la presión del cartismo, que veía una derrota frente a Kattya, con apoyo importante de ciudadanos colorados, que ven la alternancia como una opción para estar mejor”.

A continuación expuso que la gente ya no ve la casa, sino al jugador. “La mala gestión de tus representantes provoca que vos mires alternativas fuera de tu casa y en eso consiste la democracia. La ciudadanía sufre una crisis de representación y si el que viene no realiza cambios importantes, en el 2026 estamos seguros de que va a haber alternancia”.

Ante la consulta sobre quién va a asumir la responsabilidad de estar al frente de la intendencia en lugar de Óscar Rodríguez, el concejal sostuvo que decidieron apoyar a Álvaro Grau, quien hoy tiene nueve votos asegurados y le faltan cuatro más.

“No hay ninguna objeción contra Álvaro Grau y lo votarían de pie (disidentes), si fuera colorado, demostrando que nuevamente el problema es la camiseta, cuando lo importante tendría que ser la bandera del cambio”.

“Pedimos el apoyo a los colorados disidentes, que siendo consecuentes con el deseo de querer un cambio dentro de la intendencia, apoyen a un actor que ha tenido una conducta rectilínea diferente durante todo este mandato”, concluyó el concejal Blasco.