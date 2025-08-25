¿Junta debe aceptar la renuncia de “Nenecho”? Esto aclara concejal Grau

Óscar “Nenecho” Rodríguez presentó una nota de renuncia a la Intendencia de Asunción mal redactada, ya que solicita la aprobación de la Junta Municipal, algo que la ley vigente no exige, según confirmó el concejal Álvaro Grau, quien se postula para reemplazar al cartista.

Sin embargo, Grau destacó que, pese a ello, la renuncia fue concretada de forma automática una vez que “Nenecho” lo presentó formalmente, aunque aclaró que esto no fue verificado.

“Su nota está mal redactada y eso me di cuenta porque hace referencia a que la Junta debería aceptar su renuncia. Pero, aunque presente la nota así, la ley vigente es la que rige y nosotros no tenemos por qué aceptar o rechazar su renuncia, por más que la nota esté mal redactada”, dijo.

Cómo se elige al sustituto de “Nenecho”

El concejal precisó que la Junta tiene un plazo de 30 días para elegir al sustituto del renunciante, mientras tanto, el titular de la instancia de concejales, Luis Bello (ANR-HC), asumirá como interino.

En caso de que no haya acuerdo, aclaró, la Cámara de Diputados designará a un funcionario para que concluya la gestión interrumpida.

“Es difícil de expresar cuánto va a demorar esto, pero estamos en conversaciones con el sector opositor (colorado) para ver si están dispuestos a acompañar mi candidatura. Nosotros tenemos nueve votos y ellos seis; necesitamos su apoyo para lograrlo”, mencionó.

Finalmente, Grau subrayó que se necesita alguien con “gallardía” al frente de la Intendencia para impulsar cambios y corregir irregularidades. “No es momento de tibiezas ni zigzagueos, sino de sentarse a aplicar ideas y planes claros”, expresó.